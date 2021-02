Scanfil nostaa osinkoaan jo kahdeksantena peräkkäisenä vuonna, jos yhtiökokous hyväksyy ehdotuksen

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Scanfilin viime vuoden tulos on julkaistu. Yrityksen liikevaihto oli 595,3 miljoonaa euroa ja oikaistu liikevoitto reilut 39 miljoonaa euroa eli 6,6 prosenttia liikevaihdosta.

– Vuosi 2020 oli meiltä vahva operatiivinen suoritus poikkeuksellisen haastavissa olosuhteissa ja osoitus Scanfilin henkilöstön kyvykkyydestä ja kustannusrakenteen joustavuudesta, toimitusjohtaja Petteri Jokitalo sanoo.

Koronapandemia leimasi vuotta. Toiminnan vahvana painopisteenä Scanfililla oli henkilöstön terveys ja asiakastoimitusten sujuvuus.

Scanfil myi Hangzhoun tehtaan heinäkuussa. Kiinassa Scanfil keskittyy elektroniikan ja integroitujen tuotteiden valmistukseen Suzhoun tehtaalla.

Joulukuussa yritys teki päätöksen Hampurin tehtaan sulkemisesta ja tehtaan tuotannon jatkamisesta muilla Scanfilin tehtailla Saksassa ja Puolassa. Tuotannon siirrot ja tehtaan alasajamisen on suunniteltu tapahtuvan vuoden 2021 kolmannen kvartaalin loppuun mennessä. Järjestelyn odotetaan tuovan noin 2,5 miljoonan euron vuosittaiset kustannussäästöt. Toimien tarkoituksena on varmistaa ja edelleen parantaa Scanfilin tehdasverkoston suoritus- ja kilpailukykyä pitkällä aikavälillä.

Vuoden 2020 raportoitu liikevoitto, 44,4 miljoonaa euroa, sisältää Hangzhoun tehtaan myyntivoiton ja Hampurin tehtaan sulkemisesta aiheutuvat oikaisuerät.

Scanfilin hallitus esittää vuodelta 2020 maksettavaksi osinkoa 0,17 euroa/osake. Mikäli kevään yhtiökokous hyväksyy osinkoehdotuksen, Scanfil nostaa osinkoaan jo kahdeksantena peräkkäisenä vuonna. Samanaikaisesti osingonjakosuhde on pysytellyt tavoitteen mukaisessa, noin kolmasosassa osakekohtaisesta tuloksesta.

Yrityksen strateginen tahtotila on laajentaa asiakaskuntaa ja lisätä markkinaosuutta erityisesti Saksassa ja laajemminkin Keski-Euroopassa.

– Alueen sopimusvalmistusmarkkina on erittäin kiinnostava ja tarjoaa suuren kasvupotentiaalin Scanfilille, Jokitalo sanoo.

Ajatuksena on tarjota asiakkaille sekä paikallista valmistuskumppanuutta Wuthan tehtaalta Saksassa että myös Scanfilin globaalia kumppanuutta, tehdasverkostoa ja palvelutarjontaa.

– Etenimme näiden tavoitteiden suhteen positiivisesti vuoden aikana; liikevaihto Keski-Euroopassa kehittyi myönteisesti ja teimme alueella uusia globaaleja sopimuksia paikallisten nykyasiakkaiden kanssa, toimitusjohtaja kertoo.

Scanfil on lähtenyt luottavaisin mielin tähän vuoteen. Asiakkaiden ennusteet alkaneelle vuodelle ovat pääsääntöisesti kasvusuunnassa.

– Lähdemme tavoittelemaan niin liikevaihdon kuin myös liikevoiton kasvua. On kuitenkin selvä, että vuoteen liittyy myös epävarmuutta: esimerkiksi covid-19-pandemia ei ole vielä ohi. On myös merkkejä siitä, että tiettyjen materiaalien saatavuuteen liittyy riskejä. Riskit on tunnistettu ja toimenpiteet on määritetty ja käynnistetty riskien hallitsemiseksi, Petteri Jokitalo sanoo.

Yrityksen vuodelle 2023 asettaman pitkän tähtäimen tavoitteena on saavuttaa orgaanisesti 700 miljoonan euron liikevaihto ja seitsemän prosentin liikevoittotaso.

– Lisäksi tutkimme aktiivisesti yritysostomahdollisuuksia erityisesti Pohjoismaissa ja Keski-Euroopassa, Jokitalo paljastaa ja kertoo olevansa tyytyväinen vuoden 2020 suoritukseen.

Scanfilin viimeisen kvartaalin liikevaihto oli reilut 154 miljoonaa euroa ja oikaistu liikevoitto 10,4 miljoonaa euroa.