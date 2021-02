Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) pitää välttämättömänä, että Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) alueella ja pääkaupunkiseudulla otetaan käyttöön väliaikaisia uusia toimia koronaepidemian kiihtymisen estämiseksi. Toimilla estetään myös virusmuunnoksen laajaa leviämistä muualle maahan.

THL:n suosittelemat toimet koskevat seuraavaa kolmea viikkoa.

THL suosittelee, että baarit, pubit ja yökerhot suljetaan Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Kauniaisissa kokonaan mahdollisimman nopeasti ja pidetään kiinni 14. maaliskuuta asti.

HUS-alueella suositellaan julkisten kokoontumisten osallistujamäärän rajoittamista kuuteen henkilöön. Myöskään yksityistilaisuuksiin ei tulisi kokoontua yli kuutta ihmistä.

Lisäksi THL suosittelee, että HUS-alueen asukkaat välttävät lomamatkustamista oman alueen ulkopuolelle 14. maaliskuuta asti.

Viime viikkojen aikana HUS:in ja muun maan epidemiakehitys on eriytynyt. HUS:in alueella ilmaantuvuus on neljässä viikossa lähes kaksinkertaistunut 108,9 tapauksesta 100 000:ta ihmistä kohden 185,9 tapaukseen. Samaan aikaan ilmaantuvuus lähes kaikissa muissa sairaanhoitopiireissä on pääasiassa laskenut.

– Koko Suomessa epidemian kiihtymisen riski on kasvanut muita virustyyppejä nopeammin leviävän brittivariantin takia. Sitä on löytynyt Uudeltamaalta eneneviä määriä, THL:n johtaja Mika Salminen sanoo.

THL pitää erityisen tärkeänä toimia, joilla voidaan vähentää tartuntariskiä aikuisten keskuudessa. Eniten tartunnat ovat Suomessa kasvaneet 19–34-vuotiailla.

Työikäisten tiiviit kontaktit toimivat epidemian ajurina. Useiden laajojen tartuntaketjujen alkuperä on ollut yksityistilaisuuksissa sekä baareissa ja vastaavissa.