TV-viikon valinta: Mia Farrow vs. Woody Allen

Allen v. Farrow.

Ohjaus Kirby Dick ja Amy Ziering, 2021

HBO Nordic ma 22.2.

Dokumentin nimen pitäisi olla Farrow vastaan Allen. Se asettuu Mia Farrow’n puolelle tarkoituksella tai käytännön syistä. Vastapuoli ei suostunut ohjelmaan. Nelituntinen sarja jää yksipuoliseksi. Vahvuutena on adoptiotytär Dylanin osuus.

Dylan Farrow osoittautuu selviytyjäksi, Hollywood-perheen täysjärkisimmäksi jäseneksi. Dokumentti olisi voitu tiivistää kahteen jaksoon ja antaa Dylanin puhua puolestaan. Valttina ovat ensi kertaa julkisuudessa esitetyt videotallenteet. Äiti Mia kuvasi ne 7-vuotiaasta tyttärestä tuoreeltaan 1992. Nähtävä salpaa hengen kuin kauhufilmi. Onko tässä viimeinen naula Woody Allenin puolustuksen arkkuun, jää nähtäväksi. Syytettähän ei nostettu.

Allen v. Farrow menettää otettaan ja uskottavuuttaan loputtomalla materiaalisälällä, jonka tarkoitus on mustamaalata Woody Allen. Kun tähän lisätään vain Farrown’n läheisten yksipuiset todistukset sekä New Yorkin seurapiirin ja median kattavat salaliittoteoriat, ei katsoja tiedä, mitä uskoisi. Liekö kyseessä sittenkään viimeinen sana aiheesta? Onko dokumentti pelkkä vastaisku Allenin puheenvuorolle viimevuotisessa elämäkerrassa Apropos of Nothing?

Allen itse, vaimo Soon-Yi Previn tai Allenia puolustanut adoptiopoika Moses eivät ole mukana. Kukaan ei kyseenalaista väitteitä. Paitsi syytös, dokumentti on Allenin luonteen murha. Elokuvia käytetään aihetodisteina ohjaajan mieltymykselle nuoriin naisiin. Pettäminen – pari ei ollut naimisissa eikä asunut yhdessä – sekä ikäero Soon-Yiin esitetään epäilyttävinä. Sitä ei mainita, että Farrow oli kolmekymmentä vuotta vanhempi kuin ex-puoliso Frank Sinatra. Tai sitä, että Mia vei aviomiehen ystävältään, lauluntekijä Dory Previniltä. Dorylle avioerosta seurasi hermoromahdus ja sähköhokkihoito. Farrown adoptiolapsista kolme on kuollut traagisissa olosuhteissa.

Kummankaan osapuolen luonneviat eivät ole asiassa oleellisia. Mitä tapahtui Dylanille sen sijaan on.