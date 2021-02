TV-viikon valinta: Säilyykö intohimo kypsässä suhteessa?

★★★★

Pää pystyssä.

Ohjaus Liv Karin Dahlstrøm, 2021

Yle Teema & Fem la 27.2. klo 18.30/Areena

Norjalaissarjan alkuperäisnimi on Stolthet og forfall (Ylpeys ja lankeemus). Ruotsalaiset ovat kepeämpiä: Kvinnor och cava (Naisia ja cavaa). Meillä otsikoksi on valittu reippaasti Pää pystyssä. Kaikki nimet istuvat sarjaan, joka kertoo viisikymppisiä lähestyvästä Merethestä (Ingunn Beate Øyen).

Merethe ei aina mieti, mitä sanoo. Mutta hän on hyvä korjaamaan virheensä. Sitä mieltä on naisen aviomies Sigurd (Egil Bjørøen). Ensijaksossa väärinkäsitys johtaa Merethen työkaverit luulemaan, että pariskunnan seksielämä on yhä yhtä kuumaa huumaa. Kun totuus ei ihan vastaa kuvitelmaa, pääsee Liv Karin Dahlstrømin komedia käsittelemään huumorin varjolla arjen ilmiöitä rivienkin välistä.

Myöhemmissä jaksoissa tarkastellaan mustasukkaisuutta ystävyyssuhteissa sekä miniäkokelaan feminismiä ja tasa-arvoa, joka Merethen mielestä menee liian pitkälle hänen poikaansa ajatellen.

Pää pystyssä on taas ilahduttava uutuus Norjan NRK:lta, joka aiemmin on kunnostautunut erityisesti nuortensarjoissa, kuten vieläkin Areenassa nähtävässä Blankissa.