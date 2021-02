Ääniuutiset on kuultavissa verkossa ja Keskipohjanmaan näköislehdessä: Skellefteån ketjusta on Soiten alueelle tullut 15 tartuntaa sekä 8 jatkotartuntaa, eli yhteensä 23 tartuntaa. Tähän mennessä näistä yhdeksän on varmistunut koronaviruksen brittimuunnostartunnoiksi. Sähkönkulutus nousi torstaiaamusta tämän talven ennätystasolle.Ylivieskan Jokirannan koulu palaa lähiopetukseen maanantaina.Scanfil nostanee osinkoaan jo kahdeksantena peräkkäisenä vuonna.

Säätiedot lupaavat monin paikoin lumisadetta ja etelätuulta.

Kuuntele uutiset tästä:

Uutiset Keskipohjanmaasta 18.2