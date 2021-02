Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Hyvät näkymät kannustavat yrityksiä tulevaisuuteen Keski-Pohjanmaalla

Pienten ja keskisuurten yritysten suhdannenäkymät ovat Keski-Pohjanmaan alueella Suomen toiseksi parhaat. Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtaja Anssi Kujala arvioi barometrin julkistamistilaisuudessa keskiviikkona, että "nyt on Keskipohjanmaalla kovia lukuja". Harppaus viime keväästä on asiantuntijoiden mukaan suuri. Tällä alueella seutukunnista myönteisimmät suhdannenäkymät ovat Kokkolan seudulla. Kasvuhakuisuudessa pärjää Pietarsaaren seutu. Osassa seutukuntia on synkempiäkin ajatuksia tulevaisuudesta.

Koronan vaikutus yritystoimintaan vaihtelee suuresti alan mukaan. Eri puolilla Suomea on hyvin monenlaisia yrityksiä kuten on Keski-Pohjanmaan Yrittäjien laajalla alueella. Toimitusjohtaja Mervi Järkkälä arvioi, että alueen yrityksille ei ole tullut suuria talousongelmia, vaikka toimialakohtaisia eroja on. Korona-ajan toimet ovat purreet ja tukia on käytetty. Järkkälä arvioi Keskipohjanmaassa, että kaikesta huolimatta Keski-Pohjanmaan kasvuhakuisuus on korkealla myös valtakunnallisesti. Yritykset uskovat liikevaihdon kehitykseen. Vakavaraisuus on maan huippua ja muitakin positiivisia tunnuslukuja löytyy.

Suomen Yrittäjien, Finnveran sekä työ- ja elinkeinoministeriön barometriin vastasi vuodenvaihteessa Keski-Pohjanmaan alueella 242 yritystä. Vastaava kysely tehdään kaksi kertaa vuodessa.

Arvio työllisyyden kehityksestä on hyvä. Monet yritykset ova valmistautuneet koronan jälkeiseen aikaan ja toimintatapoja on kehitetty. Vaikka normaaliaikaa tai normaalimpaa aikaa odotellaan kuin kuuta nousevaa, ei läheskään kaikkien yritysten toiminta palaa ennalleen eikä sellaista edes tavoitella.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Keski-Pohjamaalla uskotaan tulevaisuuteen ja hyvä niin. Kaikki rahoituslähteet kannattaa käyttää. PK-barometrin julkistamistilaisuudessa maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen muistutti Keski-Pohjanmaalle kohdentuvasta lisärahoituksesta, jolla tuetaan koronakriisin aiheuttamien vahinkojen korjaamisessa. Kaiponen herättelee yrittäjiä ja yrityksiä aivan oikein viemään aluetta eteenpäin.