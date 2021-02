Koronarokotusten ajanvarausnumeroiden ruuhkautuminen synnytti palautevyöryn – Kallio alkaa soitella aikoja ikäihmisille

Ylivieskassa, Alavieskassa, Sievissä ja Nivalassa toimivan peruspalvelukuntayhtymä Kallion koronarokotusten ajanvarausnumerot ruuhkautuivat viikolla. Kallio tiedotti perjantaina, että se alkaa itse ottaa yhteyttä ikäihmisiin ja tarjoamaan koronarokotusaikoja.

– Peruspalvelukuntayhtymä Kallion rokotusajanvarausnumerot ovat olleet tällä viikolla todella ruuhkaisia eivätkä kaikki soittajat ole päässeet läpi useista yrityksistä huolimatta. Kallio muuttaa rokotusajanvarausta siten, että 1.3. alkaen Kalliosta aletaan soitella alueen 80-vuotiaille ja sitä vanhemmille, ja tarjota koronarokotusaikoja. Ikäihmisten ajanvaraukseen voi tulevana torstaina soittaa myös itse. Alle 70-vuotiaiden, riskiryhmäläisten rokotusajanvaraus jatkuu entiseen tapaan.

Koronarokotusten ajanvaraus oli tämän viikon keskiviikkona avoinna alle 70-vuotiaille, riskiryhmien rokotusjärjestyksen ryhmään 1 kuuluville, ja torstaina 80-vuotiaille ja sitä vanhemmille. Puhelinajanvaraus ruuhkautui kumpanakin päivänä.

– Rokotusaikoja oli tarjolla niukasti, ja pystyimme irrottamaan ajanvaraukseen vain kaksi työntekijää. Nämä kaksi työntekijää ottivat vastaan puheluita minkä ehtivät ja kaikki varattavissa olevat ajat saatiin annettua, mutta moni jäi ilman rokotusaikaa, pahoittelee Kallion hoitotyön johtaja Margit Yli-Kotila.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Kallio toteaa tiedotteessaan, että osa soittajista pääsi jonoon, mutta joutui jonottamaan pitkään. Kun kaikki ajat oli annettu, jono jouduttiin katkaisemaan.

Osa soittajista ei päässyt jonoonkaan, vaan kuuli ruuhkatiedotteen. Ajanvarauksesta on tullut paljon palautetta, ja suurin huoli tuntuu koskevan sitä, jääkö ikäihmisiä rokottamatta, mikäli puhelinajanvaraukseen ei pääse läpi eikä sähköinen ajanvaraus onnistu.

– Kaikki halukkaat tullaan rokottamaan. Jatkamme ajanvarausta ensi viikon keskiviikkona ja torstaina tämänviikkoiseen tapaan, mutta maaliskuun alusta alkaen alamme myös soitella niille ikäihmisille, joille rokotusaikaa ei ole vielä annettu, ja tarjota aikaa. Jos asiakas ei siis voi soittaa ajanvarauspuhelimeen torstaina, tai ei pääse läpi, hän voi jäädä odottamaan, että meiltä soitetaan hänelle, Margit Yli-Kotila lisää.

Palautteissa on myös ihmetelty, miksei koronarokotuksia järjestetä samaan tapaan kuin esimerkiksi vuosittaiset kausi-influenssarokotukset. Kallio vastaa, että koronarokotteiden kohdalla tilanne on monimutkaisempi, sillä esimerkiksi rokotteiden saatavuutta on vaikea ennakoida. Saapuva rokote-erä voi olla odotettua suurempi tai pienempi, ja tästä syystä esimerkiksi influenssarokotusten kaltaista ennalta ilmoitettua joukkorokotusviikkoa ei voida toteuttaa. Myös THL:n rokotusohjeet voivat muuttua lyhyelläkin varoitusajalla, mikä voi vaikuttaa rokotteiden jakeluun.

Kallio toivoo asiakkailta malttia rokotusajanvarausten suhteen. Esimerkiksi keskiviikkona ajanvarausnumeroon soitti paljon asiakkaita, jotka eivät kuuluneet riskiryhmien rokotusjärjestyksen ryhmään 1. Tässä vaiheessa aikoja annettiin kuitenkin vain ryhmään 1 kuuluville.

– On harmillista, että linja ruuhkautui soittajista, jotka eivät vielä olleet rokotusvuorossa. Teemme parhaamme, jotta viesti ajanvarausvuorossa olevista tavoittaisi ihmiset entistä paremmin, Margit Yli-Kotila toteaa.

Malttia toivotaan myös palautteiden antamisessa. Kallion työntekijöiden saamaa palautevyöryä kommentoi terveyspalvelujohtaja Päivi Peltokorpi:

– Ymmärrämme hyvin ihmisten turhautumisen, kun rokotusajanvaraus ei ole sujunut toivotusti, ja pahoittelemme tilanteen aiheuttamaa harmia. Olemme saaneet ajanvaraukseen liittyen valtavasti palautetta eri kanavissa, ja palautteet on otettu huomioon. Toivomme, että palautteen antajat muistaisivat myös pitää palautteensa asiallisena. Ajanvarauksen haasteet eivät johdu yksittäisestä työntekijästä, ja on tärkeää myös turvata henkilöstömme työrauha, Päivi Peltokorpi huomauttaa.

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio ilmoittaa rokotuksista nettisivuilla osoitteessa www.kalliopp.fi. Netissä ilmoitetaan myös, kun kaikki varattavana olevat ajat ovat loppu.