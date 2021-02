Erkki Kujalan mielipide: Vielä keskipohjalaisten onnellisuudesta

Kiitos liikuntaneuvos Lauri Järviselle mielenkiintoisesta onnellisuutta käsitelleestä kirjoituksesta (KP 7.2.21).

Mielipidekirjoituksessaan Järvinen myös kritisoi kirjoitustani ”Onnellisuuden juuret” (KP 14.1.21), vaikka ei nimeäni maininnutkaan. Hän moitti, että vedin mutkat suoriksi todetessani tutkimusten osoittavan Keski-Pohjanmaan maailman onnellisimmaksi maakunnaksi.

Myönnän, että vedin mutkia suoriksi vähillä perusteluilla. Puolustan sitä sillä, että yritin pysyä tämän lehden mielipidekirjoitusten pituuden toivotuissa tiukoissa rajoissa. Siksi täytyi tiivistää, ja vähentää perusteluja. Nyt näyttää, että hyväksytään pitkiäkin kirjoituksia, kuten esim. tämä Järvisen kannanotto.

Olen samaa mieltä Lauri Järvisen kanssa siitä, että tilastotietojen ja muutamien kovin yleisellä tasolla olevien mittarien perusteella voitaisiin määritellä maailman maakuntien asukkaiden onnellisuus. Se on mahdotonta, mutta suuntaa todellisuudesta ne ehkä kieltämättä antavat.

Kun tilastoja ja tutkimuksia kerran tehdään, ja ollaan niissä kärjessä, niin onhan sillä mukava nykytermin mukaan ”fiilistellä.”

Vaikka en lähde tässä määrittelemään ihmisen onnellisuuden tunteen kriteerejä (sitäkin on tutkittu), niin keskipohjalaisten osalta pysyn väitteessäni, että täällä sitä koetaan keskimäärin kohtuulisen hyvin. Elämänhallinta on useimmilla kohdallaan ja kestävien perusarvojen mukaan eletään.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

En toki väitä, että yli sadan vuoden takaiset maakunnan ”herättäjien” aatteet sellaisinaan vielä kantaisivat, mutta taustalla ne pohjavireenä kuitenkin vaikuttavat.

Sanoin kirjoituksessani, että nyky-keskipohjalaisuus on rakentunut sukupolvien ketjussa vanhan pohjalle uutta luoden. Luovuus on keskipohjalaisten erityinen voimavara. Täällä on myös ymmärretty vanha totuus, ”ettei köyhä ole se, jolla on vähän, vaan se jolta paljon puuttuu.”

Mittareillakin tätä on todistettu, sillä takavuosina Keski-Pohjanmaa oli pitkään kärjessä sellaisten onnellisuuden puutetta kuvaavien asioiden vähäisyydessä kuten alkoholin käyttö, itsemurhat ja avioerot.

En tiedä, miten on nykyisin, sillä valitettavasti näytää siltä, että täälläkin juopotellaan, tehdään itse- ja muita murhia sekä erotaan kuten muuallakin.

Naisten osuudesta perheen ja yhteiskunnankin onnellisuuden vaalimisessa ja edistämisessä olen Järvisen kanssa täsmälleen samaa mieltä. Se on jopa miehiä merkittävämpi. Mutta se, miksi nostin maakunnan henkisen nousun edistäjiksi vain miehiä, johtuu siitä, että naiset eivät tuolloin olleet vielä näkyvästi esillä.

Lauri Järvinen historian tutkijana ja kirjoittajana tietää varmaan sen tosiasian, että vanhoissa päättäjien ja kansanvalistajien yhteiskuvissa on vain miehiä. Naiset nousivat esiin vasta seuraavilla vuosikymmenillä. Sieltä haluan nostaa esiin keskipohjalaiset tasa-arvon ja kehityksen esitaistelijat: Hulda Nuotio, Hilma Heikkilä, Alma Mäkelä, Hilja Kalliokoski, Alice Kivioja ja Alma Torppa. Heidät yhteiskunnan eri toimialoilta esimerkkeinä mainiten, vähättelemättä ketään vuosikymmenten aikana maakuntamme kehittämiseen ja onnellisuuden edistämiseen vaikuttaneita naisia ja miehiä.