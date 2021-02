Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kalajoen kaupunginjohtaja Jukka Puoskari kertoo, että Merenojan yhtenäiskoulun vihkiäisiä piti puntaroida paljon – missä vaiheessa ja millä tavalla arvokas juhla pidetään haastavana aikana. Lopputulema oli se, että vihkiäisiä juhlittiin turvallisesti Mikko Leppilammen juontaman striimauksen merkeissä perjantaina.

Puoskari toteaa Merenojan yhtenäiskoulun olevan hyvä todiste siitä, ettei kuntatalouden ja panostamisen kunnalliseen palvelutasoon tarvitse olla vastakkain, kuten monesti luullaan. Kaupunki halusi ennakkoluulottomasti ja rohkeasti panostaa siihen, että opintie olisi Kalajoella turvallinen, toimiva, innostava ja kannustava.

Puoskari muistuttaa, että vaikka rakennus on valmis ja otettu käyttöön, näin isossa muutoksessa tarvitaan vielä paljon työtä. Siitä on kuitenkin hyvä jatkaa, kun puitteet ovat kunnossa.

– Niiden hyödyntäminen on ihmisistä kiinni, Puoskari sanoo.

Hän kiittelee siitä, että palautteen perusteella oppilaat ovat todella ottaneet uusista mahdollisuuksista ilon irti.

– Tämä on hyvä kehittymisen ja kasvun paikka niin koululaisille kuin meille aikuisillekin. Aina voi silloin tällöin pohtia, mitä minä olen itse tehnyt sen eteen, että yhteisössä olisi muillakin hyvä toimia. Kalajoella yhteisöllisyys on vahvaa ja parhaimmillaan onnistumme kannustamaan toisiamme parempiin tuloksiin.

Myös tiede- ja kulttuuriministeriAnnika Saarikko jatkaa Puoskarin linjoilla.

– Tämä on rohkea panostus tulevaisuuteen.

Hän iloitsee siitä, että turvallisuus on yksi yhtenäiskoulun arvoista. Saarikko arvostaa myös sitä, että koululla toteutetaan yhteisopettajuutta, jaettua johtajuutta. Hän uskoo, että se on hyödyksi niin oppilaille kuin oppilaille.

– Oppilailla on käytettävissä useamman opettajan osaaminen. Samalla myös toivottavasti opettajien jaksaminen ja työssä viihtyminen lisääntyy, Saarikko toteaa.

Hänestä on erinomaista, että Kalajoella on haluttu varmistaa edistyksellinen opintie.

– Lapsuus ja nuoruus ovat ainutlaatuisia elämänvaiheita, hienoa, että sitä toteutetaan Kalajoella näin upeissa puitteissa.

Kalajoen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Miika Heikkilä osoittaa omassa puheessaan, että hänellä on sanansäilä hallussa.

– Aika muuttuu, myös meidän on muututtava. Laiva ei koskaan pääse perille ellei sen köysiä ole kerran irrotettu. Menneitä muistelemalla, ei maailmaa uudisteta, Heikkilä sanoo ja jatkaa, että Kalajoella päätettiin kurottaa tulevaisuuteen luomalla jotain uutta.

– Halusimme varmistaa teille ja tuleville ikäluokille turvalliset ja terveellisen oppimisympäristön, Heikkilä puhuu oppilaille.

– Koulua ei rakenneta näyttelyesineeksi tai koristeeksi, hän muistuttaa.

Heikkilä toteaa, että koulu on rakennettu käyttöä varten ja eri tahojen on voitava luottaa siihen, että päättäjien tekemät valinnat koulun suhteen ovat olleet hyviä.

– Joutsenmerkki on osoitus siitä, että kaikki se, mitä koulua varten on voitu huolehtia, on huolehdittu. Kaikki se, mitä on voitu tehdä laadunvarmistamiseksi, on tehty. Uskon sen hengen tarttuvan täällä työskenteleviin ja koulua käyviin. Kaikki se, mitä voidaan tehdä ja huolehtia, se myös tehdään ja huolehditaan, Heikkilä kertoo viitaten tilaisuudessa koululle luovutettuun Joutsenmerkkiin.

Merenojan yhtenäiskoulu on ainoa peruskoulu, mille Joutsenmerkki on myönnetty. Koulu on myös suurin rakennus, joka merkin on saanut.

Merenojan yhtenäiskoulun oppilaskunnan puheenjohtaja Miina Bäckman muistelee sitä elokuista päivää, kun syyslukukausi alkoi uudessa koulussa.

– Koulu näytti todella valtavalta ja jopa hieman pelottavalta, hän sanoo ja vertaa tuota päivää siihen tunteeseen, kun on menossa ensimmäiselle luokalle aivan liian iso reppu selässä.

Viimeisen vuoden aikana opiskeluolosuhteet ovat vaihtuneet valtavasti – on oltu parakeissa, korona toi etäopetuksen.

– Uusi koulu tuntui kaiken tämän jälkeen armahdukselta, Bäckman toteaa.

Enää ei tarvinnut miettiä, mitä pukea päälle, että tarkenee vilpoisissa parakkiluokissa. Puhdas sisäilma, kauniit luokat ja valoisat tilat piristävät nyt koululaisia.

– Se vaikuttaa opiskeluun positiivisesti, kun ei enää tarvitse olla viileissä ja ahtaissa tiloissa.