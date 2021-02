Kaustisen vuoden yhtyeeksi duo Maria Kalaniemi & Eero Grundström – Showcase-yhtyeiksi Zäpämmät, Bergå Folk Project ja Westward the Light

Kaustisen vuoden yhtye on äskettäin Kokkolan talviharmonikassakin konsertoinut Maria Kalaniemi & Eero Grundström. Maria Kalaniemi kertoi musiikistaan ja yhteistyöstään Eero Grundströmin kanssa Keskipohjanmaassa 12.2.

Showcase-yhtyeiksi on vaalittu ensi kesälle Zäpämmät, Bergå Folk Project ja Westward the Light. Valinnat julkistettiin Eläköön Folk! -gaalassa Tampereella lauantaina.

Maria Kalaniemi ja Eero Grundström ovat merkittäviä oman instrumenttinsa kehityksen pioneereja ja tärkeitä esikuvia. Kymmenisen vuotta jatkunut yhteistyö kantaa ja kehittyy vuodesta toiseen. Duon Emma-ehdokkaaksikin noussut albumi Mielo kipusi kesäkuussa World Music Charts Europe -listalle kymmenen parhaan äänitteen joukkoon ja heinäkuussa levy oli jo kolmen kärjessä. Brittilehti Songlines valikoi heinäkuun numerossaan Mielon viiden tähden arviolla kahdenkymmenen parhaan uuden albumin joukkoon.

– Yhdessä he ovat vahva kasvutarina: ilmaisuvoimaiset harmonikka- ja harmonitaiteilijat, joiden musiikissa on vahvasti tunnistettavien sävyjen takana aito pelimannipoljento. Haitari ja harmoni ovat heillä välineitä, joiden kautta musiikki tulee ulos – ihminen on musiikki, Kaustinen Folk Music Festivalin ohjelmajohtaja Anne-Mari Hakamäki kuvailee.

Kaustinen Folk Music Festival antoi julki myös tämän vuoden showcase-yhtyeet. Kansanmusiikkijuhlien raati on valinnut kansainvälisen ja kovatasoisen hakijajoukon keskuudesta kolme edustavaa showcase-kokoonpanoa: Bergå Folk Project ja Zäpämmät Suomesta sekä Westward the Light (GB) Skotlannista.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Showcase-sarjassa on esitelty nousevia kansanmusiikin nimiä vuodesta 2013 alkaen.

– Teimme valinnat korkean musiikillisen tason, esittelymateriaalin ja taiteellisen kokonaisuuden perusteella. Lisäksi katsoimme, että valituilla on valmiutta edetä kansainvälisille markkinoille, ohjelmajohtaja Anne-Mari Hakamäki perustelee valintoja.

Zäpämmät on kahden naisen duo, joka esittää suomeksi laulettua, kantaa ottavaa maailmanmusiikkia. Se rikkoo rajoja soitinvalinnoillaan ja yhdistää suomalaisen kansanmusiikin senegalilaisiin, malilaisiin, afro-kuubalaisiin ja flamencon musiikillisiin elementteihin. Kauniinrosoiset laulut kertovat tosielämästä – vaikeista elämäntilanteista, joihin kuulija voi samaistua.

Bergå Folk Project tarkoittaa neljää muusikkoa, kahtatoista instrumenttia, kahdeksaa laulettua kieltä. Ohjelmisto koostuu pääosin trad-kansanlauluista Azerbaidžanista, Armeniasta, Italiasta, Yhdysvalloista sekä Ranskasta. Näiden maiden kielien lisäksi lauletaan myös oksitaaniksi, ruotsiksi ja suomeksi.

Westward the Light (GB) musiikki saattelee kuulijan Skotlannin maisemiin ja luontoon. Kvartetti on löytänyt oman äänensä ja kehittänyt uutta ilmaisua ikivanhasta skotlantilaisen kansanmusiikista. Yhtyeen suosio on kasvanut jatkuvasti Skotlannissa ja sen ulkopuolella.

Kaustisen 54. kansanmusiikkijuhlia vietetään vuonna 2021 maanantaista sunnuntaihin 12.–18. heinäkuuta.