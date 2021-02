Keskipohjanmaan pääkirjoitus: KIP:n ja Kokkolan yhteistyö hakee vertaistaan Suomessa

Kokkolassa sijaitseva suurteollisuusalue eli KIP (Kokkola Industrial Park) on hyvä esimerkki kaupungin ja elinkeinoelämän yhteistyöstä. Kokkolan kaupunki on Suomessa ainutlaatuisella tavalla mukana KIP:n 18 teollisuuslaitoksen, 60 palvelutyönantajan ja näiden noin 2300 työntekijän arjessa joka päivä.

Tavallisesti kaupungit keskittyvät kaavoittamaan teollisuusmaata ja järjestämään tontteja. Kokkolassa kaupunki on tullut KIP:n alueella monta askelta pidemmälle yrityksiä vastaan. Se omistaa teollisuusalueella toimivan KIP Infra Oy:n, ja on suurin omistaja myös KIP Service Oy:ssä. Nämä molemmat yhtiöt pyrkivät monin tavoin edistämään teollisuusalueen kehittämistä. KIP Infra rakentaa alueelle toimitiloja ja KIP Service taas huolehtii muun muassa alueinfrasta ja turvallisuusasioista. Lisäksi Service on laajentanut toimintaansa koulutuspalveluihin. Kaupungin osaomistuksessa on myös vesilaitos, Kokkolan Teollisuusvesi Oy, joka tarjoaa alueen isoille kemianteollisuuden toimijoille jopa neljää erilaista vesilaatua.

Oma iso kokonaisuutensa on suurteollisuusalueen 20 toimijan yhteinen KIP ry, jonka kautta KIP:n suurta aluetta markkinoidaan maailmalle ja Suomeen. Lisäksi yhdistys pyrkii rekrytoimaan yrityksille työvoimaa kampanjoimalla muun muassa yliopistojen kampuksilla. Yhdistys kuuluu myös eurooppalaiseen kemianteollisuuden verkostoon, joka markkinoi eurooppalaista kemianteollisuutta muualle maailmaan.

Kokkolan ja KIP:n yhteistyö on poikinut vuosien varrella tuloksia. Prosessiteollisuuden työpaikkojen määrä on Kokkolassa pysynyt vakaana ja KIP:n tuottama viennin arvo on noussut jopa yli 1,3 miljardin euron.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

KIP on myös välillisesti suuri työllistäjä läheisessä Kokkolan satamassa ja suomalaisessa liikenteessä. KIP:n alueelle tulee ja lähtee yli 370 000 ajoneuvoa ja 1400 junaa ja satamakin palvelee suurteollisuusaluetta.

Viime vuonna KIP:n teollisuusalue täytti 75 vuotta. Kaikki sai alkunsa Suomen Rikkihappo Oy:stä joka perusti alueelle rikkihappo- ja superfosfaattitehtaat. Missä KIP on esimerkiksi 10 vuoden kuluttua. Sillä on suuret mahdollisuudet ottaa osansa akkuteollisuudesta. Keliber Oy rakentaa alueelle litiumkemiantehtaan ja lisäksi KIP pyrkii saamaan alueelleen akkuarvoketjun alkupäätä tai ensimmäisiä vaiheita, jotka perustuvat laajaan kemianosaamiseen.