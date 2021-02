Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Vaalien aikataulusta on vaikea päättää – Toisaalta olisi hyvä järjestää huhtikuussa, mutta entäpä terveysnäkökohdat?

Yllättävän moni tuntuu tietävän pitäisikö vaalit järjestää vai ei. Näkökulmia on monenlaisia ja vaalien siirtäminen voi parhaassa tai pahimmassa tapauksessa vaikuttaa myös vaalien tulokseen. Koronapandemia on jälleen sellaisessa vaiheessa, että mitään itsestäänselvää vastausta ei voi olla.

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti arvioi asiaa STT:n haastattelussa aiemmin viikolla. Pöystin mukaan vaalien siirtämistä on huolellisesti pohdittava vielä tämän kuun aikana. Yhdenkään eduskuntapuolueen puheenjohtaja ei keskiviikkona ilmoittanut kannattavansa siirtoa. Kysymys on luonnollisesti hankala myös puoluejohdolle.

Kunnissa ollaan odottavalla kannalla. Vaaleihin on valmistauduttava täysillä ja kaikki tarpeelliset turvallisuusnäkökulmat huomioiden, mutta työ voi vielä valua hukkaan. Ylivieskan keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Martti Kyllönen (kesk.) kommentoi vaaliaikataulua Keskipohjanmaassa sanoen, että on seurannut asiaa tarkkaan. Kyllönen osaa kuvailla tilanteen hyvin ja varmasti samanlaisia kantoja on muillakin. "Vaalit on aina ruukattu järjestää niille määrättynä aikana, mutta toisaalta terveysnäkökohdat pitää ottaa huomioon. THL:n virkamiesten kannalla on merkitystä." Keskusvaalilautakunta kokoontuu Ylivieskassa kuntavaalien osalta ensimmäistä kertaa ensi viikon tiistaina.

Esimerkiksi Kannuksen kaupungin talous- ja hallintopäällikkö Leena Sämpi kertoo, että aiemmista vaaleista poikkeavia järjestelyjä on tiedossa. Koronatilanne vaikuttaa ennakkoäänestykseen ja käytännön asioihin myös varsinaisena vaalipäivänä.

On selvää, että kunnat toivovat mahdollisimman pikaisia ratkaisuja. Toisaalta vaalien siirtäminen on iso asia eikä kukaan halua tehdä sitä turhaan. Mietintää aiheuttaa monta näkökulmaa. Onko koronatilanne huhtikuussa sellainen, että vaalit voidaan järjestää turvallisesti? Toisaalta toteutuuko äänestäjien samanarvoinen kohtelu, jos vaalit järjestetään kahden kuukauden kuluttua?

Kansalaisten rokottaminen on kesken ja rokotukset etenevät erilaista vauhtia. Mitä korona-aikana äänestäminen merkitsee äänestysaktiivisuudelle ja jopa demokratialle, jos äänestäminen on hankalaa tai jopa mahdotonta osalle ihmisistä.

Ihmisten terveys ja turvallisuus menevät kaiken edelle. Nyt onkin syytä kuunnella viranomaisten näkemyksiä ja odottaa vielä kaikessa rauhassa oikeita ratkaisuja. Sekin vaihtoehto, että kuntavaaleissa äänestetään vasta syksyllä, on todella olemassa.