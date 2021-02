Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Ajokeli on tänään valtaosassa Suomea huono tai erittäin huono. Sadetta saadaan runsaasti sekä lumena, räntänä että länsirannikolla vetenä.

Liikennesään varoitus kattaa koko Suomen Lapin itäosaa ja Koillismaata lukuun ottamatta. Vaikein ajokeli on Pohjanmaan maakunnassa ja siitä kaakkoon Etelä-Karjalaan ja Kymenlaaksoon asti.

Maan etelä- ja länsiosassa esiintyy illan ja ensi yön aikana paikoin jäätävää vesisadetta, suurin riski on Uudeltamaalta Pohjanmaan eteläosiin ulottuvalla vyöhykkeellä. #Ajokeli on jopa erittäin huono. Alla ennustettu jäätävän sateen kertymä (millimetreissä) ma-aamuun mennessä. pic.twitter.com/ojkjrCrEfs — Ilmatieteen laitos (@meteorologit) February 21, 2021

Lämpötila nousee päivällä nollaan länsirannikolla ja ehkä myös osassa etelärannikkoa. Maan länsiosissa on sunnuntaina aamusta enimmäkseen poutaa, mutta iltapäivällä alueella saadaan jälleen paikoin lumi- tai vesisadetta.

Lapin itäosissa voi sitä vastoin olla pakkasta parikymmentä astetta. Sää on Ilmatieteen laitoksen mukaan selkeää tai puolipilvistä ja enimmäkseen poutaa.

Maan itäosassa on päivällä poutaista ja selkeää. Tätä ennen on kuitenkin vielä pilvistä. Lisäksi lumisateen kerrotaan olevan yöllä ja aamulla paikoin runsasta. Elohopea pyörii viiden ja viidentoista pakkasasteen välillä.

Myös Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Länsi-Lapissa on alkupäivästä pilvistä ja monin paikoin lumisateista. Päivällä myös näillä alueilla selkenee ja sää on poutaista. Pakkasta on kymmenestä kahteenkymmeneen astetta.

Forecan lumen syvyyden ilmoittavan kartan mukaan Kokkolassa Santahaan mittausaseman mukaan lumen syvyys on 57 senttimetriä, Ylivieskassa lentokentän mittausaseman mukaan 53 senttimetriä ja Siikajoen Ruukki antaa lukeman 43 senttimetriä.