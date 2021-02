Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Koskelan surman on pakko johtaa toimiin – Meidän jokaisen on pystyttävä auttamaan yhteiskunnan tekojen lisäksi

Koskelan murhenäytelmä herättää surua ja järkytystä, mutta se ei riitä. Lastensuojelun ja lasten suojelemisen tila eivät parane kauhistelemalla eikä Helsingissä kammottavalla tavalla surmansa saanutta 16-vuotiasta lasta saada takaisin. Se on kuitenkin normaalia, että tapahtumat koskettavat, itkettävät ja aiheuttavat jopa torjuntaa.

Koskelan tapauksessa nuori ihminen kuoli ikätoverien pahoinpitelyn seurauksena. Pahinta ei ole pelkästään kuolemaan johtanut tapahtumaketju vaan se, mitä kaikkea uhrin elämässä oli tapahtunut ja saanut tapahtua ilman, että aikuiset, viranomaiset ja yhteiskunta auttoivat tai pystyivät auttamaan. Normaalia ihmistä ei voi olla ihmetyttämättä, miten heikko suojaverkko voikaan olla, kun lasta on kiusattu vuosia ja kiusaajat ovat olleet juuri se porukka, johon uhri on kuulunut.

Henkirikoksen kauheat yksityiskohdat hiljensivät myös oikeussalin. Nuorten empatian puute ja raakuus ovat käsittämättömiä. Kaksi syytetyistä pojista oli tuntenut uhrin pikkulapsesta saakka.

Moni on kysynyt, miksi uutisissa on kerrottu niin tarkkaan tapahtumien kulku surmailtana. Parempi olisikin avata kaikkia niitä tapahtumia, jotka edelsivät viimeistä iltaa. Hämmennystä herättää esimerkiksi se, että kodin ulkopuolelle huostaanotettu lapsi asuu olosuhteissa, joissa kukaan ei hälytä etsintäpartiota, kun 16-vuotias ei tule yöksi tai koko viikonlopuksi "kotiin". Ovatko viranomaiset hoitaneet työnsä kaikissa vaiheissa? Siltä ei vaikuta.

8-vuotiaan Vilja Eerikan kauheasta kohtalosta puhuttiin vuosia sitten. Mitä sen jälkeen on tapahtunut ja mikä on vuosien mittaan parantunut? Monien perheiden tilanteet ovat vaikeita, monessa tapauksessa sukulaiset asuvat kaukana eikä lapsella ole välttämättä lainkaan välittäviä aikuisia.

Sosiaalisen median kautta lasten ja nuorten elämään on vaikeampi puuttua kuin aikaisemmin. Kaikki uhat ja vaarat eivät ole aikuisten tiedossa eikä koulussa tapahtuvaan kiusaamiseen jostain syystä pystytä vieläkään puuttumaan sellaisella tavalla kuin pitäisi.

On vaikea kuvitella, ettei Suomessa olisi tietoa ja taitoa auttaa lapsia ja perheitä. Tämä on asia, jossa resursseista ei saa olla pulaa. Tärkeintä on puuttua ajoissa. Minkälaisia arvovalintoja halutaan tehdä esimerkiksi vaaleja edeltävissä keskusteluissa? Meidän jokaisen on pystyttävä puuttumaan ja auttamaan yhteiskunnan toimien lisäksi.