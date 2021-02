Lukijan mielipide: Tarvitsemme lisää keskustelua älylaitteista – Kasvatamme lapsia, jotka eivät opi puhumaan

Älylaitteet kehitettiin helpottamaan ihmisten elämää, mutta olemme valumassa kohti maailmaa, jota ei vielä hetki sitten olisi tunnistettu ihmisten elämäksi. Me sosiaaliset eläimet emme enää keskustele, ideoi, haaveile ja helli kuten ennen. Me saamme psykosomaattisia oireita älypuhelimen jäädessä kauppareissulla kotiin. Me kasvatamme lapsia, jotka eivät opi puhumaan.

Aikuisten kohdalla nämä muutokset ovat harmillisia, mutta lasten kohdalla ne ovat pelottavia. Oikeastaan meidän pitäisi olla kauhuissamme. Miksi emme siis ole?

Lapsuus on herkkää aikaa. Silloin luodaan perusta koko ihmisyydelle. Lapsuuden tulisi olla huoletonta ja vastuuta pitäisi opetella pikkuhiljaa, iän karttuessa. Nyt jokaisen lapsen kädessä on kuitenkin laite, joka uhkaa tätä huolettomuutta. Kun on koko maailma pienessä laitteessa, vaatii valtavaa vastuuta ja itsekuria käyttää sitä hyvin. Harva aikuinenkaan siinä onnistuu.

Tiedämme, kuinka voimakkaasti älylaitteet ja sosiaalinen media aiheuttavat riippuvuutta, ahdistusta ja tyhjyyden tunnetta. Onhan näistä puhuttu. Jokainen vanhempi pohtii ja potee hiljaa syyllisyyttä valinnoistaan. Kieltämällä jätät lapsen ulkopuoliseksi ja sallimalla muutat lapsesi zombiksi. Keskitie on vaikea löytää ja vielä vaikeampi kulkea.

Aihe on tulenarka. En kaipaa vanhempien tai lasten syyttelyä, vaan lisää keskustelua. Paljon lisää keskustelua.

Kukaan ei tiedä, mitä pitäisi tehdä ja siksi tällä hetkellä ei ole olemassa oikeita tai vääriä ratkaisuja.

Ulla Nikula

Kokkola