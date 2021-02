Marita Salmun mielipide: RKP haluaa rajoittaa kuntapäättäjien puheoikeutta Pietarsaaressa

Pietarsaaressa, joka on oikeusministerin kotikaupunki, ollaan RKP:n johdolla tuomassa valtuuston päätettäväksi ehdotusta, jolla valtuutettujen puheoikeutta rajoitettaisiin viiteen minuuttiin, ryhmäpuheenvuorot kymmeneen minuuttiin. Samalla on tarkoitus rajoittaa valtuutettujen oikeutta tehdä kirjallisia kysymyksiä siten, että allekirjoittajia pitäisi olla vähintään kolme.

Keskustelua kirjallisista kysymyksistä on jo aiemmin oikeusministerin (silloisen valtuuston puheenjohtajan) tulkinnalla rajoitettu siten, että kommenttipuheenvuoron kaupunginhallituksen vastaukseen saa pitää vain kysymyksen esittäjä, muuten asiasta keskustelu on ollut kiellettyä.

Pidetäänkö Pietarsaaressa sitten maratonkokouksia, jotka erityisesti rasittavat valtuutettuja? Ei. Lyhimmillään kokoukset on viety läpi 15 minuutissa, pisimmilläänkin (raami- ja budjettikokoukset) kesto on ollut kolmen tunnin luokkaa. Puhe- ja kyselyoikeuksien rajoittamisessa on kysymys pelkästään ”kiusallisten” valtuutettujen vaientamisesta. Nettikirjoittelussa ehdotusta on jopa tuettu, koska ”valtuustossa puhuvat aina samat ihmiset”. Tosiasia vain on, että nämä puhujat ovat niitä, joilla on sanottavaa, jotka asioista jotain tietävätkin ja uskaltavat nostaa esille kipeitäkin asioita.

Olen ollut tällä valtuustokaudella muutamissa kokouksissa paikalla varavaltuutettuna ja muuten seurannut kokouksia paikallistelevisiosta. Kaksi edellistä kautta istuin PRO- Pietarsaaren edustajana. Koko tänä aikana olen nähnyt vain yhden ruotsinkielisen käyttävän kuulokkeita tulkkipalvelun hyödyntämiseksi suomenkielisen valtuutetun puhuessa. Oikeastaan hänenkin äidinkielensä on englanti. Toivottavasti tämä on merkki siitä, että kaikilla valtuutetuilla on hyvät taidot myös suomenkielessä. Huonompi vaihtoehto olisi, jos valtuutetut eivät edes välitä ymmärtää, mitä toinen valtuutettu puhuu. Pahin vaihtoehto olisi, että muiden puheilla ei ole merkitystä, koska oma ryhmä on jo kabinetissaan sanellut, miten valtuutetun tulee asiasta äänestää.

Vaatimus kirjallisen kysymyksen allekirjoittajien suuremmasta määrästä on käsittämätön, sillä valtuustossa on myös vain yhden edustajan ryhmiä, ja heilläkin pitää olla oikeus kysymyksensä esittämiseen, vaikka kukaan muu ei sitä tukisikaan. Vai unohtuiko ehdottajilta jo, että ”vain allekirjoittaja saa kommentoida” eli mitä useampi allekirjoittaja, sitä pidempään keskustellaan.

Marita Salmu

PRO Pietarsaari