Koivuhaan koulun lattiakorjaukset päästiin aloittamaan suunnitellun aikataulun mukaisesti vuoden alussa. Korjaustyöt toteuttava urakoitsija on Pinalto Oy.

Aikataulutuksen mukaan vaiheittain toteutettavat työt valmistuvat kesäkuussa ja heinäkuussa tehdään perusteellinen tilojen siivous ja kalustaminen.

Koulutyö Koivuhaan koulukiinteistössä käynnistyy normaalisti lukuvuoden alkaessa elokuussa 2021.

Koivuhaan koulun oppilaat ja henkilökunta on siroteltu ympäri kaupunkia erilaisiin väistötiloihin. Koulun sisäilmasta on koettu tulleen oireita ja asiaa on tutkittu jo useiden vuosien ajan.

Koivuhaan Palvelukeskus Oy tilasi Työterveyslaitokselta eli TTL:ltä asiantuntijalausunnon, jossa arvioitiin Koivuhaan koulun ja palvelukeskuksen rakennuksen sisäilmaolosuhteisiin vaikuttavia tekijöitä sekä niiden terveydellistä merkitystä. Lausunto ja sen toimenpidesuositukset perustuivat Työterveyslaitoksen asiantuntijoiden tiloissa tekemään katselmukseen ja tutkimussuunnitelmaan, sekä konsulttiyritysten tekemiin rakenteiden ja ilmanvaihdon kuntoa ja sisäilmaston laatua koskeviin selvityksiin.

Raportin mukaan rakennuksessa ei ole todettu sellaisia haitta- ja vaaratekijöitä, jotka aiheuttaisivat tilojen käyttäjille lisääntynyttä sairastumisen vaaraa tai muuta terveyshaittaa. Selvityksessä suositeltiin tehtäväksi yksittäisiä toimenpiteitä, joilla sisäilman hyvää laatua voidaan ylläpitää ja edelleen parantaa.

Parasta aikaa koulun tiloissa toteutettavassa remontissa vanhat lattiapinnoitteet poistetaan, ja lattiat hiotaan puhtaalle betonipinnalle. Tämän jälkeen tehdään tiivistys- ja tasoitustyöt, jonka jälkeen lattiat laatoitetaan. Tähän mennessä yhden luokkatilan lattiapinnoitteen alla on todettu hajuhaittaa. Kohdasta on korjauksen yhteydessä otettu lisänäytteitä, joiden tulokset tulevat myöhemmin. Myös viemäriläpiviennit tiivistetään ja muut tutkimuksissa suositellut korjaukset tehdään.

Lokakuussa koululla todettu kattovuoto yhdessä luokkatilassa on korjattu.

Koivuhaan koulun kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä seuraa korjaustöiden etenemistä ja kokoontuu seuraavan kerran toukokuussa.

Koivuhaan koulun 3.– 6. luokkien oppilaille on tehty olosuhdekysely tammi- helmikuun aikana eri väistötiloissa, tuloksia verrattiin valtakunnalliseen aineistoon.

Koulutyötä haittaavia tekijöitä tai sisäilmaoireita ilmeni tavanomaisesti tai tavanomaista vähemmän. Kyselyyn vastasi 163 oppilasta, se on 93 prosenttia oppilasmäärästä.

Kyselyn tulokset käydään läpi vanhempainraadin kanssa ja jaetaan huoltajille. Kysely toteutetaan uudelleen marraskuussa, jolloin saadaan vertailuaineistoa Koivuhaan koulun tilojen osalta.

