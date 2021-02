Maanantain koronavirustilanne: Soitessa ei uusia tartuntoja, Vaasan sairaanhoitopiirissä kahdeksan tartuntaa

Soiten alueella ei ole todettu uusia koronavirustartuntoja. Viikonloppuna ilmeni neljä tartuntaa.

Soiten alueella on havaittu 17 tartuntaa kahden viikon aikana. Ilmaantuvuusluku samalta ajanjaksolta on 21,8 tartuntaa 100 000:ta asukasta kohti. Tartuntoja on todettu kaikkiaan 207.

Vaasan sairaanhoitopiirissä puolestaan on kirjattu kahdeksan uutta tartuntaa. Tartuntojen kokonaismäärä sairaanhoitopiirissä on sitä myötä 1 994. Ilmaantuvuusluku kahden viikon ajalta on 134 tartuntaa 100 000:ta henkilöä kohti.

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueella Alavieskassa todettiin perjantaina yksi uusi koronavirustartunta. Tartunnan saanut oli jo altistuskaranteenissa, eikä tapaukseen liity uusia altistumisia. Lauantain ja sunnuntain aikana Kallion kunnissa ei todettu uusia koronavirustartuntoja.