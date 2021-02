Mielipide: Lastensuojelun ammattilaiset ansaitsevat myös arvostusta

Elokuvaohjaaja Visa Koiso-Kanttila analysoi lastensuojelun laitoshoidon tilaa Keskipohjanmaassa 13.2. Hänen mukaansa lapsia vain säilötään laitoksissa eikä heidän hyvinvoinnistaan tai kuntoutuksestaan huolehdita. Ainoa laitos, johon jutussa nimellä viitattiin, oli koulukotina toimiva Pohjolakoti. Esille nostettiin 2015 tapahtunut laitoksen ohjaajan murha sekä meneillään oleva rikostutkinta, joka perustuu Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen 2018 tekemään tutkintapyyntöön.

Loukkaavana koemme sen, että Pohjolakodissa 2015 tehdyn työntekijän murhan osalta vihjataan, että vastuu teosta ei olisi sen tekijöillä. On epäoikeudenmukaista ja nöyryyttävää, että yhtä koulukotia jatkuvasti käytetään koko sijaishuollon epäonnistumisten esimerkkinä. Erityisen kuormittavaa tämä on työntekijöillemme, jotka tekevät vaativaa työtä joka päivä ja joka yö nuoria auttaakseen. Virheiden mahdollisuus on ihmisten työssä aina olemassa emmekä me ole niiltä suojassa. Mutta kuka näitä nuoria auttaa, jos työntekijämme uupuvat tai vaihtavat alalle, jossa ei kerta toisensa jälkeen tule mustamaalatuksi mediassa?

Lastensuojelun yksiköissä työskentelee ihan tavallisia ihmisiä, jotka syystä tai toisesta ovat halunneet työhön lasten ja nuorten kanssa. Jotakin erityistä heissä kuitenkin on, sillä työ sijaishuollossa vaatii tekijältään paljon. Työ vaatii hyvää itsetuntoa ja uskoa tekemiseensä, jossa on toimistoista maailmaa katselevien mielestä aina jotain liikaa tai liian vähän, liian myöhään tai liian aikaisin.

Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen tarkastusraportti Pohjolakodin toiminnasta kolmen vuoden takaa kuvaa tarkasti hänen havaitsemansa epäkohdat, joiden korjaamiseen ryhdyimme välittömästi tiedon niistä saatuamme. Olemme tehneet hartiavoimin töitä sen eteen, että olemme saaneet virheet korjattua ja kehitettyä toimintaamme. Kunnat ja valvovat viranomaiset ovat tehneet viime vuosien aikana useita tarkastuskäyntejä Pohjolakotiin. Käynteihin on sisältynyt myös nuorten luottamuksellisia haastatteluja. Näistä tarkastuksista olemme saaneet hyvin positiivista palautetta siitä, että olemme onnistuneet kehittämistyössämme.

Sijaishuollon kentällä kannetaan suurta kuormaa ennalta ehkäisevän työn ja muiden palvelujen epäonnistumisista. Nuoret tulevat laitokseen usein ison ongelmien vyyhdin kanssa. Meidän tehtävämme on auttaa heitä solmujen avaamisessa ja uuden suunnan löytämisessä elämälle. Tälle työlle toivomme joskus myös arvostusta tai vähintään työrauhaa.

Arja Sutela

pääsihteeri, Nuorten Ystävät ry

Tiina Haanpää

toimitusjohtaja, Nuorten Ystävät -palvelut Oy