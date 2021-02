Lumisaderintama pyyhkäisee Länsi-Suomen yli tiistaina, ajokeli muuttuu huonoksi tai erittäin huonoksi – Päivän lumikertymä Keski-Pohjanmaalla yli viisi senttimetriä, povaa Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Sää on sanalla sanoen talvinen tiistaina. Lumipyryalue liikkuu päivän aikana maan yli itään. Ensimaistiaiset siitä tiistaiyönä ja -aamuna on jo saanut maan länsiosa. Puuskittainen kaakkoistuuli lisää pakkasen purevuutta ja kinostaa lunta.

Tältä näytti ajokeli Kokkolassa tiistaina seitsemän aikoihin:

Toistaiseksi lumensyvyyslukemat eivät ole saaneet rajuja lisäyksiä. Lumensyvyyden ilmoittavan Forecan kartan mukaan Kokkolassa Santahaan-mittausasemalla on 60 senttimetriä lunta (tilanne tiistaina 23.2. kello 7.15). Vastaava lukema Ylivieskassa lentokentän mittausasemalla on 53 senttimetriä. Halsuan Kanalan-mittausasemalta ei ole ilmoitettu tämänhetkisiä lukemia.

– Lunta tulee voimakkaasti ainakin iltapäivään asti. Kello 15:n paikkeilla rupeaa pikku hiljaa helpottamaan. Sää poutaantuu lännestä alkaen. Päivän aikana Keski-Pohjanmaalle lunta tulee yli viisi senttimetriä – tuskin ihan kymmentä, päivystävä meteorologi Petteri Pyykkö Ilmatieteen laitokselta ennustaa.

Maan länsiosassa tulee paikoin myös jäätävää vesisadetta. Ajokeli muuttuu jälleen laajalti huonoksi tai erittäin huonoksi. Toistaiseksi Keskipohjanmaan levikkialueella on vältytty suurilta tieliikenneonnettomuuksilta. Tilannehuoneen hälytyskartan mukaan Vetelissä on sattunut puoli kahdeksalta pieni tieliikenneonnettomuus, joka on tällä haavaa ainoa onnettomuus alueella.

Säätyyppi muuttuu täysin keskiviikkona. Tuolloin päästään plusasteiden puolelle parin asteen verran. Torstaina mittarissa on nelisen plusastetta. Perjantaina saataneen samanmoisia lukemia auringonpaisteen kera.

//23.2. kello 7.18 Päivitetty ajantasaiset lumensyvyysluvut.

//23.2. kello 8.35 Päivitetty juttua.