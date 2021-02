Kokkolassa sijaitseva RTV-talo myydään 365 000 eurolla – Huutoja tuli 259 määräaikaan mennessä

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kokkolan kaupunginhallitus hyväksyi Torikadulla sijaitsevasta RTV-talosta tulleen korkeimman tarjouksen. RTV-talosta tarjottiin 365 000 euroa. Kohde myydään korkeimman tarjouksen tehneelle.

Kokkolan kaupunki myi RTV-taloa Huutokaupat.com-verkkosivuilla. Huutoaika päättyi 29. tammikuuta kello 15. Huutoja tuli 259.

Talo on rakennettu vuonna 1932, ja sen huoneistoala on noin 860 neliötä. Rakennuksessa on kaukolämpö. Vuotuiset lämmityskulut ovat keskimäärin 9 600 euroa ja sähkökulut keskimäärin 4 850 euroa.

RTV-talon tiloja on tähän asti vuokrattu toimistokäyttöön. Kiinteistö on tuottanut kaupungille vuokratuloja noin 50 000 euroa vuodessa.