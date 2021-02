Ylivieskan Kuula perusti huippuvalmentajaryhmän – 70 SM-mitalin tiimi nostamaan Ylivieskan yleisurheilua uudelle tasolle

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Ylivieskan Kuula ryhtyy tekemään nousujohteista yleisurheilutyötä viiden valmentajan tiimin johdolla. Mukana on entisiä Ylivieskan Kuulan menestysurheilijoita sekä tasokkaita valmentajia – joukossa on myös tuttuja paluumuuttajia seuraan.

Kuula on perustanut yleisurheiluun huippuvalmentajaryhmän, jonka se julkisti tiistaina. Valmentajaryhmään kuuluu kaksi olympiaurheilijaa ja kolme ammattivalmentajatutkinnon suorittanutta valmentajaa.

Julkaisutiedotteessaan Kuula linjaa, että yhteensä 70 SM-mitalia urheilijana ja valmentajana saavuttaneiden Team Athleticsin valmentajien tavoitteena on nostaa Ylivieskan yleisurheilu uudelle tasolle.

Kuula Team Athleticsin valmentajaryhmän päällikkönä on kaksinkertainen olympiakävijä, MM- ja EM -kisaedustaja sekä neljä Suomen mestaruutta seiväshypyssä voittanut Tapani Haapakoski. Toinen olympiakävijä on Atlantan olympialaisissa, Stuttgartin ja Ateenan MM-kisoissa sekä Helsingin EM-kisoissa kilpaillut pikajuoksija Anu Hämäläinen (ent. Pirttimaa).

Ammattivalmentajatutkinnon suorittaneita ovat Tuomo Mustola, Jarkko Koski-Vähälä ja Kimmo Perkkiö. Ylivieskaan Kalajoelta paluumuuttoa tekevän Mustolan valmennettavien kaulaan on ripustettu 13 SM-mitalia ja kaksi Pohjoismaiden mestaruutta.

Jarkko Koski-Vähälä on Kalevan kisojen pronssimitalisti ja 84,12 metrin keihäskaaren kiskaissut maaotteluheittäjä. Kimmo Perkkiö on Mustolan tavoin Kalevan kisojen kultamitalivalmentaja, nuorten SM-hopeamitalisti ja maratonilla 2.25,53 kellottanut paluumuuttaja Kuulaan.

Moskovan olympialaisissa vuonna 1980 yhdeksänneksi hypännyt Tapani Haapakoski kertoo, että ryhmässä on osaamista koko yleisurheilun kirjosta. Mukana on niin pika- että kestävyysjuoksun osaamista kuin myös heittojen ja hyppyjen kansainvälisen tason kokemusta.

– Lyhyen ajan tavoite on kasvattaa harrastajamääriä. Joillakin tuloksetkin ehkä paranevat jo ensi kesänä, mutta pitkän aikavälin tavoite on puolen vuosikymmenen päässä. Tuolloin tavoitteena on Ylivieskan yleisurheilun näkyminen SM-tasolla menestyvinä urheilijoina.

– Meillä on takana huippu-urheilijan elämää ja valmentajakokemusta SM-tasolta sekä kansainväliseltä tasolta. Tunnemme valmennuksen kompastuskohdat. Tavoitteenamme on auttaa nuoria urheilijoita omalla urheilijanpolullaan ikäryhmänsä kansalliseen kärkeen ja vaikka aina kansainvälisille kentille asti, Haapakoski suunnittelee.

Kuulan yleisurheilujaoston puheenjohtajana vuodenvaihteessa aloittanut Satu Hautakoski sanoo, että Kuula Team Athleticsin slogan on "Yhdessä huipulle".

– Uskon, että näin monipuolisesta valmennusryhmästä on myös alueellista iloa yleisurheilun tason nousussa koko Kalajokilaaksossa. Meidän pitää tiivistää alueen valmentajien yhteistyötä yli seurarajojen, sanoo Hautakoski, joka Kuulan yleisurheilun lisäksi Alavieskan Virin puheenjohtaja.