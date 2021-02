Elokuva-arvostelu: Kuka pelkää noitia ei aiheen lennokkuudesta ja toteutuksen huolekkuudesta huolimatta nouse tarinana siivilleen – K12-elokuvan komediallinen kauhu on näkyineen perheen pienimmille turhan raju

Kuka pelkää noitia (The Witches). Ohjaus Robert Zemeckis. Käsikirjoitus Zemeckis ja Kenya Barris Roald Dahlin fantasiakirjasta. Kuvaus Don Burgess. Pääosissa Octavia Spencer, Anne Hathaway, Jahzir Bruno. 105 min. K12. Bio Rex, Kokkola. Kinokulma, Oulainen. BioRex, Pietarsaari.

Omaperäisen, mutta tekijänä kiistellyn Roald Dahlin lapsille kirjoitetuista tarinoista on tehty useita elokuvia. Tunnetuimpia ovat Jali ja suklaatehdas, Iso kiltti jätti, Kekseliäs kettu ja Matilda. Uusi kuka pelkää noitia on jo toinen filmi aiheesta. Ensimmäinen oli Nicolas Roegin ohjaus vuodelta 1990. Se jäi viimeiseksi Dahlin elinaikana tehdyksi sovitukseksi. Myös nukkemestari Jim Henson kuoli lempiprojektinsa ilmestymisvuonna.

Robert Zemeckiksen versio on uskollisempi alkuperäisteoksen lopulle, jonka Roeg omassaan muutti ja suututti kirjailijan. Sen sijaan uutuudessa tapahtumat on sijoitettu kokonaan Yhdysvaltoihin, kun Roeg romaania myötäillen kuvasi sekä Norjassa että Englannissa. Vanha filmi luotti nukkeihin hiirihahmoissa ja naamioitsijoihin noitien luomisessa. Zemeckis käyttää molemmissa digitaalisia efektejä. Lopputulos tulkinnoissa on samansuuntainen ja vastaa nimen kysymykseen: näitä noitia pelkäävät varmasti kaikki. Kirjoissa oma mielikuvitus pehmentää pelottavuudet lukijalle sopiviksi. K12-elokuvan komediallinen kauhu on näkyineen perheen pienimmille turhan raju.

Uudessakin tulkinnassa keskeinen tapahtuu hotellissa, jonne orpopoika (Jahzir Bruno) mummoineen (Octavia Spencer) saapuu hermolomalle. Sattumalta myös noidat ovat päättäneet pitää konventtinsa samassa hotellissa. Kokouksessa juonitaan kaikkien lasten pään menoksi: nämä aiotaan taikoa hiiriksi. Saliin piiloutunut poika kuulee kaiken ja päättää tehdä noitien suunnitelmat tyhjiksi isoäidin tuella.

Roegin versio oli vaiherikkaampi. Siinä oli enemmän sadun hohtoa ja seikkailua. Zemeckis luottaa tekniseen taituruuteen ja visuaalisiin temppuihin. Pääosan musta poika on yhteiskunnallinen oivallus: kaiken muun syrjinnän lisäksi vähemmistöllä on noidatkin riesanaan. Lisätty realismi tuo mukanaan sentimentaalisuutta, jonka Roegin railakas versio vältti kirjailija Dahlin mustanpuhuvan leikkisyyden hengessä.

Oscar-voittaja Octavia Spencer tekee parhaansa neuvokkaana mummona. Hahmo on orpopojan lämmin tuki ja turva, mutta roolista ei synny kovin muistettavaa. Vanhassa versiossa näyttelijänä ja ohjaajana tunnettu Mai Zetterling onnistui paremmin viisaana, maailman vaaroista tietoisena ja hyvin inhimillisenä isoäitinä.

Nicolas Roegin filmin toinen vahva valtti oli Anjelica Hustonin hurja päänoita, näyttelijän muistettavimpia osasuorituksia. Vastavetona Robert Zemeckis ojentaa elokuvansa Anne Hathawaylle kuin tarjottimella. Silti uusi ylinoita tahtoo jäädä näyttävien efektien ja alleviivatun tyylittelyn vangiksi. Sivurooleista esille nousee vain Stanley Tuccin hotellinjohtaja, jonka osan vanhassa esitti Rowan ”Mr. Bean” Atkinson. Roeg teki hotellivieraistakin muistettavia tyyppejä (Brenda ”Stanhope” Blethyn, Bill Paterson). Zemeckiksellä näissä rooleissa jäädään pahvikuviksi.

Ohjaaja muistetaan parhaiten filmeistä Forrest Gump ja Paluu tulevaisuuteen. Myöhemmällä uralla efektielokuvasta on tullut Zemeckikselle itsetarkoitus. Kuka pelkää noitia ei aiheen lennokkuudesta ja toteutuksen huolekkuudesta huolimatta nouse tarinana siivilleen. Vanhaa versiota voi verrata uuteen tulkintaan suoratoistokanavien vuokraelokuvana (Viaplay, Google Play, Blockbuster).