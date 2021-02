Kaisa Hahdon kolumni: Vanhemmuuden tasa-arvo on valmis sitten kun isätkin kirjoittavat av:tä ja yv:tä Facebookin lastenvaatekirppiksillä

Olen saanut Facebookin lastenvaatekirppikselle vuorokauden mittaisen toimenpidekiellon, kun kirjoitin väärään paikkaan, että "seuraan". Ryhmistä olen kuitenkin ostanut melkein kaikki lastenvaatteet ja myynytkin olen jotain. Lisäksi olen aktiivisesti seurannut esimerkiksi sormiruoka- ja refluksiryhmiä silloin, kun niiden aihepiirit olivat elämässämme ajankohtaisia.

Kaikissa ryhmissä on hirveän vähän isiä. Pikkulapsivaihe näyttäytyy tuolta käsin katsottuna paljolti äitien projektina.

Voi tietysti stereotyyppisesti ajatella, että isät menevät yksinkertaisesti kauppaan, jos välikausihaalari tulee pieneksi. Mitä sitä säätämään niiden yv:iden ja av:iden kanssa. Luultavasti totuus on kuitenkin se, että isät harvemmin vaatehuoltoa pyörittävät. Se on sitä kuuluisaa vanhemmuuden metatyötä, joka tyypillisesti kaatuu äitien niskaan. Siihen taisi myös ministeri Annika Saarikko viitata kehutussa ja moititussa puheenvuorossaan suomalaisista naisista.

Olisi yleinen etu, että kaikkea vanhemmuudessa saataisiin jaettua tasaisemmin. Mikä siinä sitten auttaisi? Pakkoon on vähän vaikea uskoa. Tepsisikö ripaus rentoutta? Uskon, että se auttaisi myös äitejä ja ehkä innostaisi tulevia vanhempia perheen perustamiseen.

Vanhemmuudelle on nykyisin valtavasti vaatimuksia. Huolenpito- ja kasvatusvastuun lisäksi on pipertely vaikkapa nyt sormiruokailun kanssa. Tarkoitus on kaikessa hyvä, mutta helposti yksityiskohtiin eksyy. Ainakin itse tunnustan pudonneeni ensin imetyskeskustelukuiluun. Seuraavaksi podin syyllisyyttä siitä, että varmasti tarpeeksi ei sormiruokailla, vaikka sormiruokailtiinkin. Nyt mietteet tuntuvat jo hieman huvittavilta.

Käytännössä vanhemmuuden päävastuu voi kuitenkin olla vaikea vaihtaa lennosta, jos äidillä on jo millintarkasti kulloisetkin ismit hallussa.

Vasta joku ikäiseni ihminen muisteli tv:ssä, miten lapsena kotona odotti usein lihapiirakka välipalana. Hänelle se oli rakas muisto. Nykyisin lihapiirakan tarjoaja heivattaisiin somessa kylmästi kelvottomien vanhempien saaviin. Ansioituneimmat vanhemmat (tai siis äidit) väsäävät päivätolkulla lapsen synttäreille suolattomia ja sokerittomia leivonnaisia.

Kuten sanottu, tarkoitus on kaikessa hyvä. Jälleen on stereotyyppistä pitää isiä niinä hauskempina vanhempina, jotka tarjoilevat kokkausvuorollaan nakkeja. Ehkä siinä on keskimäärin kuitenkin hiukan perää. Äitejä ei missään nimessä ole tarkoitus syyllistää vaan vapauttaa. Ehkä esimerkiksi neuvoloissa voisi vahvemmin viestittää, että hieman vähempikin riittää.

Ai että miten isät saataisiin myös niille Facebook-kirppareille? Ehkei mitenkään, tai sitten vain sitä kautta, että myös vaatehuolto kuuluisi aidosti molemmille.