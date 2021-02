Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Suomessa on raportoitu 590 uutta koronavirustartuntaa ja kolme uutta kuolemaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Virukseen liittyviä kuolemia on Suomessa kirjattu nyt yhteensä 737.

Sairaalahoidossa on viruksen takia 193 potilasta, ja heistä 35 on tehohoidossa.

Tartuntamäärät ovat edelleen kasvussa. Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 6 315 koronavirustartuntaa, mikä on 1 124 tartuntaa enemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana. Viimeisten seitsemän vuorokauden aikana on raportoitu 3 527 tartuntaa. Tämä on 739 enemmän kuin edeltävien seitsemän vuorokauden aikana.

Yhteensä koronatartuntoja on todettu Suomessa nyt 55 122.

Muuntuneen koronaviruksen aiheuttamia tapauksia on ilmoitettu yhteensä 690 kappaletta. Niistä 660 on Britannian muunnosta, 29 Etelä-Afrikan ja yksi Brasilian muunnosta.

Koronavirusrokotteen ensimmäisen annoksen oli keskiviikkoon mennessä saanut Suomessa 302 342 ihmistä. Määrä on kasvanut eilisestä ‭lähes 14 000‬ rokotetulla.

Rokotteen toisen annoksen on saanut yli 75 000 ihmistä. Yhteensä rokoteannoksia on annettu yli 377 400. Rokotetuista yli 40 prosenttia on vähintään 80-vuotiaita.

Eniten rokoteannoksia on annettu Helsingin ja Uudenmaan (Hus) sairaanhoitopiirin alueella, jossa yli 82 000 on saanut ensimmäisen rokoteannoksen.