Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Suomessa koulutetaan suojelukoiria väkivaltaisin menetelmin, Oikeutta eläimille -järjestön julkaisemat salavideot paljastavat. Koiria muun muassa potkitaan, lyödään päähän ja kuristetaan.

Asiasta kertoi ensimmäisenä Yle.

Videoita on kuvattu Varsinais-Suomen Paimiossa ja Uudellamaalla Loviisassa. Järjestön mukaan kyseessä on laajalle levinnyt väkivaltaisen koulutuksen kulttuuri.

Koirien kaulaan on laitettu sekä sähkö- että piikkipantoja. Piikkipantojen käyttö on kielletty eläinsuojeluasetuksessa.

Järjestön videoilla näkyy muun muassa, miten koiria kuristetaan ja vedetään eri suuntiin kaulan ympärille sidottujen liinojen avulla.

Oikeutta eläimille -järjestön mukaan väkivaltaa on käytetty koulutuksissa, joita on järjestetty Saksanpaimenkoiraliiton ja sen Varsinais-Suomen sekä Kotkan alajaostojen taholta. Kyseisissä koulutuksissa on järjestön mukaan ollut mukana Saksanpaimenkoiraliiton hyväksymä koulutusmaalimies. Hänen tehtävänään on ollut kouluttaa muita maalimiehiä harjoitusten vetämisessä.

Maalimies on turvakoulutuksissa mukana oleva ihminen, joka ottaa koiran hyökkäyksen vastaan vahvasta materiaalista tehtyyn hihaan. Kyseessä on turvakoirien koulutuksen yksi kolmesta osuudesta. Muut osuudet ovat jäljestys ja tottelevaisuus.

Kuvatut väkivaltaisuudet liittyvät turvakoirien harrastuskoulutukseen, eivätkä viranomaisten, kuten Rajavartiolaitoksen, tekemiin koulutuksiin.

Saksanpaimenkoiraliiton tiedotteen mukaan laittomat koulutusvälineet ja väkivaltaiset koulutusmenetelmät ovat kiellettyjä liiton alaisissa suojelukoulutuksissa. Lisäksi ne ovat kiellettyjä Suomen Kennelliiton ja Suomen Palveluskoiraliiton alaisissa tapahtumissa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Suomen eläintenkouluttajat ry puolestaan kertoo tiedotteessaan, että koirien kouluttaminen kivun tai pelon avulla ei ole hyväksyttävää eikä tarpeellista.

Oikeutta eläimille -järjestö on tiedotteensa mukaan aiemmin ilmoittanut koirien kohtelusta sekä Saksanpaimenkoiraliitolle että valvontaeläinlääkärille. Ilmoitukset eivät ole kuitenkaan tuottaneet tulosta.

Järjestö on tehnyt poliisille tutkintapyynnön 15 koiraohjaajasta ja koulutuksia vetävästä maalimiehestä, jotka esiintyvät videoilla. Lisäksi tutkintapyyntöjä on tehty kolmesta yhdistyksestä.