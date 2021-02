Kokemus viime keväältä helpottaa siirtymistä etäopetukseen Etelänummella

Pietarsaari

Valmistautuminen etäopetukseen alkoi käytännössä heti Etelänummen koululla. Aikaa järjestelyihin on kaksi koulupäivää, tänään torstaina ja huomenna perjantaina, ensi viikolla vietettävän hiihtoloman vuoksi.

Etäopetukseen siirrytään 8. maaliskuuta lukien kolmeksi viikoksi.

– On mm. jaettava tietokoneet kotikäyttöön niitä tarvitseville oppilaille, käytävä ohjelmia läpi ja opeteltava niitä yhdessä. Ensitöiksi varmistetaan lisäksi Wilma-palvelun toimivuus, suunnittelee Etelänummen rehtori Kim Pitkäkangas.

Tieto etäopetukseen siirtymisestä lähtee huoltajille Wilman kautta. Oppilaille asiasta kerrotaan keskusradion kautta.

– Viime keväänä etäopetuksesta kertyneen kokemuksen ansiosta nyt on helpompi siirtyä etäopetukseen kun se on tutumpi käytäntö. Joka tapauksessa etäopetus on raskaampaa niin opettajille kuin oppilaillekin, Pitkäkangas toteaa.

Hallituksen esitys koskee myös Pohjanmaata. Kaikkialla koronapandemian leviämis- ja kiihtymisvaihteen alueilla otetaan Suomen hallituksen esityksen mukaan käyttöön jo voimassa olevien toimien lisäksi etäopetus sekä perusopetuksen yläluokilla että toisella asteella kolmeksi viikoksi 8. maaliskuuta. Lisäksi yli 12-vuotiaiden ryhmäharrastustoiminta keskeytetään.