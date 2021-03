Keskipohjanmaan TV-viikon valinta: Suuria toiveita maailmasta

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

★ ★ ★ ★ ★

Täydellinen maailma. Ohjaus Clint Eastwood, 1993 Sub ti 2.3. klo 22.45

Clint Eastwood täytti 90 viime keväänä. Pitkiä ohjauksia on kertynyt 39. Uusin Cry Macho saapuu teattereihin tänä vuonna. Useimmiten tähti varaa pääosat itselleen. Silti Eastwood on tehnyt tusinan elokuvia, joissa ei lainkaan esiinny.

Täydellinen maailma (A Perfect World) on ohjaajan valioista vähiten tunnettu ja arvostettu. Väliinputoaja se on siinäkin mielessä, että tähtenä on tuolloin 1990-luvun alussa uran huipulla paistatellut Kevin Costner. Eastwood esittää Texasin rajavartioston sheriffiä näkyvässä sivuroolissa, mutta lakonisuudestaan tunnetulle näyttelijälle harvinaisen matalalla profiililla.

Costner on vanhempien hylkäämä, rikosten teille kasvanut vankikarkuri Butch. Mies pakenee sellitoverinsa Terryn kanssa seinän läpi kuin elokuvassa Pako Alcatrazista (Don Siegel, 1979). Terryn tempauksesta pikkupoika Philip joutuu roistojen suojakilveksi. Pelkkä kidnapatun Helsinki-syndrooma ei selitä pojan ja Butchin kesken kasvavaa kiintymystä. Isättömät lapset muistuttavat aina toisiaan, vaikka Philip on elänyt liiankin suojattua elämää yksinhuoltajan Jehovan todistaja -perheessä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Don Siegelin virtaviivaisten jännärien tähtenä oppinsa kantapään kautta omaksuneen Eastwoodin jälki on virheetöntä. Kuvaus ei kiinnitä itseensä huomiota. Se palvelee vain kerrontaa ja tarinan henkilöitä. Katsoja vaikuttuu tietämättä, mikä häneen iski. Tyyli on kevyt ja komediallinen ennen lopun traagista eroa. Silti Täydellinen maailma esittelee ohjaajan ansiokkaimmillaan. Se on täynnä sykähdyttäviä havaintoja ja herkkää elämänymmärrystä.

Filmi on ankara lasten kaltoinkohtelulle. Eikä pikku Philip voi katsoa sivusta, kun Butch tekee pahaa itselleen ja toisille. Täydellinen maailma on psykologisesti syväluotaavimpia amerikkalaisia rikollisuuden ja väkivallan analyysejä sitten karkumatkakuvauksen Räsynukke (Charles Laughton, 1955). Siinäkin asetettiin isiä ja poikia vastatusten.