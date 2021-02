Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Tiukkoja rajoituksia tarvitaan, että elämä muuttuu aikanaan normaalimmaksi

Hallituksen tiedotustilaisuus toi mieleen vajaan vuoden takaisen päivän, jolloin Suomeen julistettiin poikkeusolot. Maaliskuun 16. päivä tuntui kuin maailma olisi pysähtynyt. Korona oli todellisuutta eri tavalla kuin vielä edellisenä päivänä.

Vuoden aikana on koronapandemia näyttänyt monet kasvonsa perheissä, kouluissa, työpaikoilla ja erityisesti terveydenhuollossa. Kun vuosi sitten oudoksuttiin hiljeneviä työpaikkoja ja kasvomaskeja katukuvassa, ovat niin maskit kuin etätyö tulleet tutuiksi.

Viime vuonna alettiin totuttautua koronatesteihin, koronatapausten seurantaan ja erilaisiin toimintaohjeisiin. Nyt monia suomalaisia painaa koronaväsymys tilanteessa, jossa rajoituksia tiukennetaan.

Hallitus julistaa Suomeen poikkeusolot 8. maaliskuuta lähtien eli toisen kerran vuoden sisällä. Poikkeusolojen kiristykset otetaan käyttöön epidemian kiihtymis- ja leviämisvaiheessa olevilla alueilla. Tässä vaiheessa on lähes koko Suomi, mutta Keski-Pohjanmaa on yksi harvoista poikkeuksista. Keski-Pohjanmaalla ollaan niin sanotussa perusvaiheessa eli koronatilanne on tällä hetkellä varsin hyvä. Tilanne voi kuitenkin muuttua nopeasti ja muuttui jo torstai-iltana huonompaan suuntaan, kun tuli tieto Kannuksen joukkoaltistumisesta. Pohjanmaa ja Pohjois-Pohjanmaa kuuluvat jo nyt tiukempien rajoitusten alueeseen.

Hallitus on muun muassa ehdottanut, että ravintolat suljetaan poikkeusoloissa kolmeksi viikoksi lukuun ottamatta alueita, jotka ovat tautitilanteessa perustasolla. Lisäksi epidemian leviämis- ja kiihtymisvaiheessa olevilla alueilla yläkoulut ja toinen aste siirtyvät etäopetukseen kolmen viikon ajaksi maaliskuussa. Nämä muutokset vaikuttavat ihmisten elämään näkyvästi.

Valtioneuvostolla on valmius päättää poikkeusoloihin siirtymisestä ensi viikolla. Torstaina korostettiin kuitenkin, että valmiuslaista ei ole kysymys eikä esimerkiksi ulkonaliikkumiskieltoa suunnitella. Muutokset suomalaisessa yhteiskunnassa ovat silti nyt suuria.

Vaikka hallitus on saanut kritiikkiäkin, torstaina oppositio otti rauhallisesti, joskin kristillisdemokraatit moitti sekavaa viestintää ja perussuomalaiset ihmetteli sulun alkamisen aikataulua. Kokoomus vaikutti antavan täyden tukensa hallituksen toiminnalle puheenjohtaja Petteri Orpon suulla.

Murhetta ravintoloiden sulkemisesta on vaikea ymmärtää näin vakavassa tilanteessa paitsi yritysten ja niiden työntekijöiden näkökulmasta. Työpaikoilla on merkitystä kaikilla aloilla. Yritykset tulevat tarvitsemaan yhteiskunnan tukea.

Vaikka nyt tekeekin mieli laittaa jäitä hattuun ja toivoa ihmisten tajuavan rajoitusten merkityksen, on mahdollista ymmärtää myös kansalaisten turhautuminen. Vaikeissa tilanteissa tiedolla ja viestinnällä on tavallista suurempi merkitys. Siksi Keskipohjanmaa julkaisee koronaohjeistusta tarjoavat juttunsa verkossa maksutta. Myös viranomaisten on syytä kiinnittää huomiota selkeyteen, kun asioista kerrotaan. Nyt tarvitaan nimenomaan konkreettisia ohjeita.

Mutta kyllä me vielä saamme rokotteet, rajoitukset purevat ja elämä muuttuu normaalimmaksi.