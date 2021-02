Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kannuksen yläkoulussa eli Juhani Vuorisen koululla reagoitiin torstaina nopeasti yhdeksäsluokkalaisen koululaisen koronatartuntaan.

– Koulupäivän jälkeen torstaina saimme tiedon tartunnasta koulun tiloissa. Nopeasti teimme yhteistyössä Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Soiten kanssa tarvittavat toimenpiteet. Kartoitimme tilanteen, ketkä ovat olleet altistuneita ja miten heitä pystytään jäljittämään, Juhani Vuorisen koulun rehtori Sakari Typpö kertoo

Soite määritti, ketkä joutuvat karanteeniin ja heidän tarkkaa lukumäärää ei ole Typöllä tiedossa. Yhdeksäsluokkalaisia on Kannuksessa 84 ja heitä on viidellä eri luokalla.

– Teimme päätöksen laittaa yhdeksäsluokkalaiset kaikki etäopetukseen perjantaiksi. Kaikki yhdeksäsluokkalaiset eivät siis ole karanteenissa vaan osa on varotoimenpiteenä etäopetuksessa, Typpö selventää.

Karanteenissa on myös muiden luokan oppilaita, jotka ovat olleet altistuneita koronalle. Lestijoki-lehden saamien tietojen mukaan tartunnan saanut on kuljetusoppilas, joten karanteenissa on myös alakoululaisia.

– Karanteenissa on usean eri luokka-asteen oppilaita, Typpö vahvistaa.

Perjantai on viimeinen koulupäivä ennen hiihtolomaa.

– Pidetään tämä päivä lähiopetuksessa luokat erillään ja varmistetaan, että opetus on turvallista. Tiedotamme kotiin koko ajan lisätietoa ja laitamme uudestaan viestiä. Vaikkei olisikaan karanteenissa, niin nyt täytyy olla korostetun tarkasti lomalla ja noudattaa Soiten ohjeita ja määräyksiä.

Kannuksessa on säästytty tähän mennessä suurilta joukkoaltistuksilta. Torstain joukkoaltistumisen myötä koronarauha rikkoontui myös Kannuksessa.

– Eihän tämä tietenkään mikä hyvä uutinen ollut, mutta meillä on hyvä valmius etäopiskeluun. Meillä on henkilökunnalla hyvä ammattitaito ja laitekanta on erinomainen. Se mahdollisti nopean siirtymisen etäopiskeluun. Itsekin tässä muutan juuri koetta sähköiseksi kokeeksi. Opetus on mennyt tänäänkin työjärjestyksen mukaisesti, Typpö toteaa.

Kannuksessa seurataan tarkasti Soiten linjauksia ja toimitaan niiden mukaan. Kukaan ei vielä tiedä tarkasti miten koulu jatkuu hiihtoloman jälkeen.

– Tiedotamme koteihin heti kun tiedämme, miten opetus jatkuu loman jälkeen, Typpö lupaa.