Jalkapallon Ykkösen Kokkolan Pallo-Veikot on solminut pelaajasopimuksen Dominique Malongan kanssa.

Ranskalainen Malonga omaa kaksoiskansalaisuuden myötä myös Kongon passin. Hän kasvoi AS Monacon junioreissa. Tästä hänen matkansa johti Italian Torinoon, jossa hän operoi vuosina 2007–2011. Hän debytoi Serie A:ssa syyskuussa 2007.

32-vuotias on vahvimmillaan pelatessaan keskushyökkääjän tai laitahyökkääjän pelipaikalla.

– Pelaajana olen voimakas hyökkääjä. Minulla on hyvä tekniikka ja olen hyvä löytämään hyvät ”kemiat” joukkuetovereideni kanssa. Koen olevani johtaja-ainesta ja pystyn myös ratkaisemaan pelejä sekä iskemään tärkeitä maaleja, Malonga sanoo KPV:n tiedotteessa.

– Suomi on uusi maa minulle. Olen kiertänyt paljon ympäri maailman ja tutustunut lukemattomiin ihmisiin. Se on ollut tärkeää, koska mukaan on kertynyt paljon kokemusta. Nyt toivon, että voisin tuoda sen mahdollisimman hyvin KPV:n joukkueen käyttöön. Pyrin pelaamaan parhaalla tasollani ja auttaa joukkuetta, Malonga jatkaa.

Urallaan siis mm. Italian pääsarjatasoilla, sekä myöhemmin Espanjan toisiksi korkeimmalla sarjatasolla pelannut Malonga, on nähnyt pelaajana myös Skotlannin, Kreikan, Sveitsin, Kanadan ja Bulgarian jalkapallokulttuurit.

Päävalmentaja Niko Kalliokoski on erittäin tyytyväinen hankintaan.

– Olemme etsineet jo pidempään hyökkääjää, joka tuo maalintekovoimaa ja pikkuisen fyysisyyttä hyökkäysosastolle. Dominique tuo niitä molempia, ja lisää monipuolisena pelaajana variaatioita meidän hyökkäyspäähämme, sillä hän pystyy pelaamaan sekä kohdepelaajana että tekemään aloitteita syvyyteen. Myös hänen tuomansa kokemus tulee auttamaan meidän suht nuorta ryhmäämme, Kalliokoski sanoo.

Malongan sopimus kattaa tulevan kauden ja mies saapuu Pallo-Veikkojen vahvuuteen maaliskuun alussa.

KPV tiedotti myös, etteivät tammikuun lopussa joukkueeseen liittyneet Leon Augusto ja Alexandar Mutic jatka KPV:n matkassa tulevalla kaudella. Päätös perustuu pelaajien antamiin näyttöihin harjoituksissa sekä pelatuissa otteluissa, ja se tehdään sopimuksessa määritellyn koeajan puitteissa.