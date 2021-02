Viime aikoina on tämä tuulivoima ollut esillä. Mikä tuulivoimassa kiinnostaa, tietenkin raha. Minä, joka tästä hyvin vähän ymmärrän, esitän tässä muutamia ajatuksia.

Ei ole tuotu esille kuka tämän lystin lopulta maksaa ja kuka tästä todellisuudessa eniten hyötyy? Nyt on tämä uusi strategia, joka lähtee siitä, että kaikki liikenne ajetaan tulevaisuudessa sähköautoilla, tehdään tehokkaat akut ja ne ladataan sähköllä. Jokainen ymmärtää, että sähkön kuluttajat maksaa, sekä tuulivoimalat ja kaikki muutkin sähköä tuottavat laitokset. Ei nämä tuulivoimaa rakentavat yritykset sitä tappiokseen tee, voittoa ja sen ohessa rahaa näissä tavoitellaan.

Vihreät puolueena kannattavat tuulivoimaa. Mutta tässä heillä on kaksi kärpästä, ja jos niistä toisen tappaa, niin toinen jää elämään. Nyt tämä toinen kärpänen, joka jää henkiin, on luontoarvojen tuhoaminen. Kyllä se maisema, johon tuulimyllyt rakennetaan, on pilalla.

Rahan himossa ihmiset voivat tehdä melkein mitä tahansa. Kuka olisi uskonut muutamia kymmeniä vuosia taaksepäin, että maisemat radikaalilla tavalla muuttuvat. Mutta ei tämä ole mikään outo ilmiö, ihminen kaikessa viisaudessaan voi huomata sotkeneensa sen arvokkaan luonnon rahan himossaan.

Yksi toive minulla on, ettei omassa pitäjässä tarvitsisi tuulimyllyjä katsella. Kyllä se maisema ja luonto, jonka Jumala on tehnyt, on tätä maallista rahan himoa arvokkaampi. Monessa pitäjässä tämä ymmärretään, ehkä kuitenkin liian myöhään.

Sakari Ahola,

Reisjärvi