Kokkola

Koululaisten hartaasti odottama talviloma on vihdoin täällä, ja koulureput saa hetkeksi nakata sivuun.

Tänä talvena säät suosivat lomalaisia paremmin kuin parina viimetalvena. Suojasäistä huolimatta lunta riittää maassa edelleen, ja Ilmatieteen laitoksen ennusteiden mukaan auringonkin pitäisi pilkahdella lomalaisten iloksi.

Kokkolassa sekä kaupunki että järjestöt ovat varautuneet koululaisten lomaviikkoon kattavalla harrastuspaketilla. Vaihtoehtoja löytyy liikunnasta taiteeseen.

Kaupunki esimerkiksi järjestää useita maksuttomia tapahtumia ja harrastuskokeiluja. Ilmoittautuminen tapahtuu Kokkolan kaupungin sivuilla. Osallistujamäärä on rajallinen koronavirustilanteen vuoksi.

Ulkoliikunnasta pitäville on tarjolla esimerkiksi laskettelukurssi. Laskettelun alkeet -kurssi on suunnattu 1.–6.-luokkalaisille, ja ryhmiä järjestetään maanantai- ja tiistaiaamupäivinä yhteensä kuusi. Mukaan tarvitsee omat asianmukaiset lasketteluvälineet sekä kypärän.

Pienemmille koululaisille on tarjolla maanantaina ja tiistaina naamiaisluistelua Mäntykankaan koulun jäällä.

Sisäliikuntaakin pääsee harrastamaan. Isokylän monitoimitalolla järjestetään keskiviikkona ohjattuja parkour-tunteja, ja Kippari Hallissa potkitaan palloa keskiviikkona ja torstaina. Salibandya pelataan Hollihaan liikuntahallissa. Kaikista lajeista löytyy ryhmiä 1.–3.- ja 4.–6.-luokkalaisille.

Kaikkia ei kuitenkaan ulkoilu innosta. Onneksi sisätouhuakin riittää. Yksi vaihtoehto on Marttojen suosittu ja perinteinen 8–12-vuotiaiden pikkukokkikurssi, jota järjestetään päivittäin tiistaista perjantaihin.

– Meille tulee kursseille välillä jo toisen polven pikkukokkeja, Keski- ja Etelä-Pohjanmaan Marttojen toiminnanjohtaja Tuija Biskop kertoo.

Joka kurssikerralla opetellaan ruoanlaittoa, leipomista ja keittiön askareita, kuten omien jälkien siivoamista. Aina valmistetaan myös ruokakokonaisuus. Biskopin mukaan samalla lapset oppivat myös arvostamaan suomalaista ruokaa, sillä raaka-aineina suositaan kotimaista ja lähiruokaa.

– Samalla oppii, kuinka pienillä asioilla on merkitystä. Lihaa ostaessa on väliä, missä liha on kasvatettu, ja ostamalla lähellä tuotettua, täällä säilyy työpaikkoja. Lapset ovat yleensä todella kiinnostuneita tällaisista asioista, Biskop sanoo.

Pikkukokkikursseja järjestetään perinteisesti talvi-, kesä- ja syyslomilla, ja niistä osataan kysellä jo hyvissä ajoin etukäteen. Moni lapsista osallistuu kurssille useampana päivänä, ja paikat täyttyvät nopeasti. Nyt koronatilanteen vuoksi mukaan otetaan tavallista pienempi määrä osallistujia. Peruutuspaikkoja kannattaa kuitenkin aina kysellä, Biskop vinkkaa.

Pikkukokkikurssin hinta on 12 euroa per päivä

Tapahtumien, kurssien ja harrastuskokeilujen lisäksi kaikkien kaupungin nuorisotilojen ovet ovat avoinna.

Erilaisia vapaita, ilmaisia liikuntavuoroja järjestetään Kippari Hallissa, Hollihaan liikuntahallissa, Kälviän Vapaa-ajantalolla ja Lohtajan Mainingissa päivittäin. Jos ulkojäät eivät suojasäiden aikaan houkuttele, luistelemaan pääsee myös Best Hallissa yleisöluisteluaikoina.