Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Suojelukoirien koulutuksessa on runsaasti selvitettävää – Jokainen tietää, millainen ystävä hyvin kohdeltu koira on ihmiselle

Poliisi on aloittanut esitutkinnan suojelukoirien kouluttamismenetelmistä. Oikeutta eläimille -järjestö julkaisi aiemmin tällä viikolla salavideoita, jotka paljastivat, että suojelukoiria koulutetaan Suomessa väkivaltaisin menetelmin, kuten potkimalla, päähän lyömällä ja kuristamalla. Oikeutta eläimille -järjestön mukaan väkivaltaa on käytetty koulutuksissa, joita ovat järjestetäneet Saksanpaimenkoiraliitto ja sen Varsinais-Suomen sekä Kotkan alajaostot. Nyt osastot on asetettu väliaikaiseen toimintakieltoon ja liitto on keskeyttänyt suojelukoirakoulutukset.

Videot ja niistä kerrotut tiedot ovat järkyttäneet ihmisiä ja ihan syystä. Kun ihminen haluaa harrastaa jotakin lajia, jossa oma koira on olennaisessa roolissa, on vaikea ymmärtää väkivaltaa. Miksi kukaan haluaa harrastaa koiransa kanssa, jos haluttuihin tavoitteisiin päästään tai uskotaan päästävän pelon ja väkivallan avulla.

Sosiaalisen median keskustelu on käynyt kuumana eikä ihme. Poliisi muistuttaa kuitenkin verkkokirjoittelunkin vaaroista. Suojelukoiratoimintaan on saattanut kohdistua myös aiheettomia syytteitä ja suojelukoirien väkivaltaiseen koulutukseen on liitetty syyttömiäkin. On selvää, että suojelukoiratoiminta sinänsä ei ole nyt ongelma vaan paheksuttavaa toiminnasta tekevät ne henkilöt, jotka eivät noudata eettisiä sääntöjä.

Saksanpaimenkoiraliitto irtisanoutui tapahtuneista ja julkaisi tiedotteen, jonka mukaan väkivalta ei kuulu lajiin. Vaikea tietysti kuvitella, mitä muuta liitto olisi voinut tehdä koulutusepäkohtien tultua ilmi. Kysymyksiä on herättänyt se, miksi asiaan ei ole puututtu aikaisemmin. Suomen eläintenkouluttajat ry on muistuttanut, että kivun tai pelon avulla kouluttaminen ei ole hyväksyttävää missään koiraharrastuksen lajissa.

Koiran ja ihmisen suhteeseen kuuluu luottamus. Tavallinen, hyvin kohdeltu koira on uskollinen ystävä ja valmis kulkemaan ihmisen rinnalla nimenomaan ja ilman väkivaltaa tai muita kyseenalaisia keinoja. Sen tietää jokainen, jonka elämää rikastuttaa koira tai vaikka useampikin.