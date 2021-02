Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Yritysvaihdosta suunnittelevan kannattaa puhua ääneen – Toimiva yritys voi olla hyvä vaihtoehto uudelle yrittäjälle

Jos yrittäjä suunnittelee eläkkeelle jäämistä tai muuta omistajanvaihdosta, osaavat asiantuntijat antaa ainakin yhden selkeän neuvon. Suunnittelu kannattaa aloittaa ajoissa ja sen lisäksi puhua ideasta ääneen.

Isot asiat eivät tapahdu hetkessä ja toisaalta ostaja saattaa löytyä jopa sattumalta, kun omistajanvaihdos on tiedossa. Keski-Pohjanmaan Yrittäjien käynnistämän Pk-yritysten omistajanvaihdospalvelu -hankkeen vetäjä Matti Koivisto sanoo suoraan, että ongelmana on yrittäjien kainous kertoa luopumisaikeista oli kysymys eläkesuunnitelmista tai muusta syystä.

Suomen Yrittäjien tekemän pk-barometrin mukaan Keski-Pohjanmaan Yrittäjien alueen yrittäjistä kolmasosa suunnittelee yrityksestään luopumista joko sukulaisen tai vieraan lukuun lähimmän viiden vuoden aikana. Yritysten omistajavaihdokset ovat normaalia toimintaa, josta puhuminen on nuorille sukupolville helpompaa kuin vanhemmille.

Oma yritys on hyvin henkilökohtainen asia. Silloin puhutaan elämäntyöstä tai perheyrityksestä, johon sisältyy paljon hienovireisiä asioita, jopa paineita. Isoisän perustaman yrityksen myyminen suvun ulkopuolelle voi tuntua vaikealta vaikka se olisi kuinka järkevää ja mahdollista. Joskus paineita aiheuttaa se, että yritys kaipaa seuraavaa omistajaa, mutta perheestä ei löydy halukasta.

Yritys, pienikin tuo yhteiskuntaan ja kuntaan elinvoimaa, emmekä saa hukata yhtäkään yritystä. Päin vastoin toivomme, että saisimme myös uusia yrittäjiä nykyisten lisäksi, Matti Koivisto sanoo Keskipohjanmaan haastattelussa maanantaina.

Keski-Pohjanmaalla yrittäminen on luontaista. Julkisuudessa ihaillaan usein uusien yritysten perustamista. Start up -yrityksissä on hohtoa, mutta niin on monissa muissakin yrityksissä.

Paljon on puhuttu siitä, miten omistajanvaihdokset saataisiin nykyistä houkuttelevammiksi. Ostamalla yrityksen, jonka toiminta on vakiintunutta, taloustiedot selvillä ja asiakaskunta olemassa, voi tehdä turvallisen ratkaisun. Vanhan omistajan on helpompi luopua yrityksestään, jos tarjolla on innostunut uusi yrittäjä, jonka arvomaailma muistuttaa omaa. Usein esimerkiksi pitkäaikaisten työntekijöiden tulevaisuudesta halutaan huolehtia.