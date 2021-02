Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Lentopallon Mestaruusliiga on tehnyt päätöksen kaikkien pudotuspelisarjojen pelaamisesta ns. paras kolmesta -systeemillä eli kahdesta voitosta ratketen. Mestaruusliiga joutui kaventamaan pudotuspelien otteluohjelmaa nykyisessä terveystilanteessa. Tavoitteena on turvata kauden pelaaminen loppuun asti.

Puolivälierä- ja välierävaiheessa otteluparit aloitetaan heikommin runkosarjassa menestyneen kotona ja seuraavat ottelut pelataan paremmin menestyneen kotona. Finaaleissa paremmin runkosarjassa menestynyt aloittaa kotona ja saa kotikentälleen myös mahdollisen kolmannen finaalin.

Puolivälierissä ja välierissä ensimmäisen ja toisen ottelun välissä on yksi lepopäivä, jos joukkueiden välimatka on alle 150 kilometriä. Jos välimatka on pidempi, lepopäiviä on kaksi. Jälkimmäisen vaihtoehdon kyseessä ollen saadaan mahdollinen kolmas ottelu pelattua heti toista ottelua seuraavana päivänä.

Miesten pudotuspelien alustavat runkopäivät:

Puolivälierät: 10.3., 12/13.3. (14.3.)

Välierät: 17.3., 19/20.3. (21.3.)

Finaalit: 25.3., 27.3. (30.3.)

Naisten pudotuspelien runkopäivät:

Puolivälierät: 7.3., 11/12.3. (13.3)

Välierät: 16.3., 18/19.3. (20.3.)

Finaalit: 23.3., 26.3. (29.3.)