Seppo Luokkalan urheilukolumnissa ihastellaan suomalaisten suorituksia MM-Oberstdorfissa

En osallistunut Veikkauksen mitaliveikkaukseen Oberstdorfin MM-hiihdoissa. Jo nyt voi todeta, että säästöä tuli ne molemmat eurot, jotka olisin lähes puhtaaseen nollariviin laittanut. Suomen tilillä komeilee jo kaksi mitalia ja kisat ovat vasta kunnolla päässeet käyntiin.

Ihan niin pessimisti en toki olisi ollut, että olisin olettanut meikäläisten jäävän tyystin ilman mitalia. Kaksi mitalisaumaa laskin olevan ja ne saumat ovat edelleen olemassa. Iivo Niskanen viidelläkympillä ja miesten viestijoukkue. Siinä ehdokkaani vuoden 2021 MM-hiihtojen suomalaismitalisteiksi.

Taas kerran olin väärässä. Ja vieläpä oikein mielelläni.

Molemmat voitetut MM-hopeat tuntuvat penkkiurheilijan sisimmässä todellakin voitetuilta mitaleilta. Suomen pariviestikaksikko ja Ilkka Herola tiedettiin onnistuessaan koviksi kisaajiksi, mutta aika rohkeaa oli odottaa mitalia kummaltakaan. Jos näistä vaihtoehdoista sen ilmeisemmän mitalistin olisi valinnut, olisi vaaka kallistunut ilman muuta Herolaan.

Kun menestys tulee pienenä yllätyksenä, maistuu se erityisen hyvälle. Oikeastaan on hyvä, ettei arvotavaraa tule kisoista aivan kottikärrykaupalla. Mahtaa erityisesti norjalaisilla olla tylsää seurata kisoja. Paikoitellen saattaa vain kolmoisvoitto tuntua joltakin.

Parisprintti (tai pariviesti) on mielenkiintoinen laji erityisesti miesten lajina. Hyvin harvoin porukka repeää varhaisessa vaiheessa. Jännitys säilyy viimeisille osuuksille ja ne voivat olla yllätyksellisiä. Hankala oli sunnuntainakaan ennakoida, että Italian pelätty kiritykki Federico Pellegrino putoaa mitalikamppailusta ennen loppusuoraa.

Suomen joukkue oli tasapainoinen ja vahva. Siinä ei ollut heikkoa lenkkiä. Ristomatti Hakola oli nuorempana miehenä erityisesti sprinttimies. Ja vieläpä sellainen, jolle tuntui aina sattuvan jotain harmillista.

Tällä kertaa epäonni osui kaikki lajit ja hiihtotavat hallitsevalle Joni Mäelle. Aivan uskomattoman luistava suksi pelasti ja Mäki ehti alkuerästä jatkopaikkaan riittäneelle sijoitukselle. Sauva poikki siinä rytäkässä, eikä tätä yllätysmitalia olisi koskaan juhlittu.

Mäen mitalin myötä on syytä riemuun mm. Pyhäjärvellä. Sikäläisissä hiihtopiireissä on isojen kisojen mitalistia juhlittu ennenkin. Helena Takalo voitti aikanaan kymmenen arvokisamitalia, joista tasan puolet MM-tasolta. Vaikka Mäki on vasta 26-vuotias, saattaa Takalon seuraennätys jäädä rikkomatta.

Parisprintti on lajina aika tuore ja samalla suomalaisille suotuisa. Aiemmat miesten arvokisamitalit ovat tulleet kaksikoille, joissa "Musti" Jauhojärvi on ollut toisena osana. Kirkkaimpana muistissa on tietysti Sotshin olympiakulta, jonka Jauhojärvi voitti yhdessä Iivo Niskasen kanssa.

Ei muuta kuin onneksi olkoon suomalainen hiihtourheilu. Menestys maittaa, eikä vähiten näinä ankeina aikoina.

