The Marksman. Ohjaus Robert Lorenz. Käsikirjoitus Lorenz, Chris Charles ja Danny Kravitz. Kuvaus Mark Patten. Pääosissa Liam Neeson ja Jacob Perez. 108 min. K16. Kinokulma, Oulainen. BioRex, Pietarsaari. Bio Rex, Kokkola.

★ ★ ★

Liam Neeson on kuin myöhempien aikojen John Wayne. Järkälemäiset näyttelijät eivät ole vain samanpituisia. Heidän möreän äänensä tunnistaa mistä vain ja arpi kallioon hakatuissa naamoissa olisi kummallekin kaunistus. Wayne oli ja Neeson on alinäyttelijä. Noissa raameissa pienetkin eleet ja ilmeet rekisteröityvät, jättävät jälkensä. Molemmilla miehillä on irlantilaiset sukujuuret. Ero ikonimaisten tähtien välillä on se, että itseoppineen John Waynen lahjakkuus tuli kokemuksella. Liam Neeson opiskeli teatteria useita vuosia. Vaiston sijalla on metodi.

The Marksman on elokuvan John Wick tapainen yksinäisen miehen vaellus ja suoraviivainen toimintapläjäys. Liam Neesonilla merijalkaväen tarkka-ampujaveteraanina on Wickin tavoin vain koira kumppaninaan. Enempää en juonta paljasta. Paitsi, että erakoituneen leskimiehen ja taistelijan pitää tässäkin saada jokin sysäys liikkeellelähtöön. Arizonan ja Meksikon rajalla karjatilallisena kärvistelevän Jim Hansonin kohdalla se on 11-vuotias pikkupoika ja hänen äitinsä, joita on suojeltava takaa-ajavalta huumekartellilta.

Mikään tien päälle joutuvien vanhan Jimin ja Miguelin tarinassa ei yllätä. Mutta The Marksman käyttää hienosti hyväkseen Neesonin rauhallista olemusta. Eikä nuori Jacob Perez suinkaan ole ärsyttävimpiä filmilapsia. Saattomatkan varrella Chicagoon elokuva tuo pienin kosketuksin esille, että molemmat yksinäiset tarvitsevat toisiaan.

Ohjaaja Robert Lorenz on vähän tuntemattomampi nimi. Hän on kuitenkin ollut tuottajana kolme kertaa Oscar-ehdokkaana Clint Eastwoodin elokuvista Menneisyyden ote, Kirjeitä Iwo Jimalta ja American Sniper. Lorenzin ensimmäinen oma ohjaus oli Takaisin pelissä, jonka tähtenä Eastwood näytteli baseballin kykyjenetsijää. Lorenz osoittaa kunniaa oppi-isälleen hotellihuonekohtauksessa nähtävällä tv-pätkällä 1960-luvun Eastwood-länkkäristä Hirttäkää heidät! Velkansa maestrolle ohjaaja näyttää linjakkaassa toteutuksessa ja tarinassa, joka muistuttaa veteraanikollegan filmiä Täydellinen maailma, jossa myös mies ja poika olivat kohtalokkaalla karkumatkalla. Clint Eastwoodille luontaista särmää ja persoonallista otetta The Marksman olisi kaivannut kovasti lisää. Yllätyksetön käsikirjoitus onkin tekijöidensä ensimmäinen.

Liam Neesonin iästä (68) toimintatähtenä tehdään hyväntahtoista pilaa. Tietenkin näyttelijä selviytyy roolissa vaikka mistä voimanponnistuksesta. Mutta sen jälkeen on otettava pitkät unet tai ainakin torkahdettava päikkäreille. Tästä ”vanhuksen” taipumuksesta The Marksman ottaa kaiken irti loppukuvassaan. Eleginen filmi sopisi kenen tahansa viimeiseksi rooliksi. John Waynen samantyyppinen hyvästijättö Revolverimiehessä tulee mieleen. Mutta Liam Neeson on yhä parhaiden päiviensä työtahdissa. Seuraavaksi rooliksi on ilmoitettu Marlowe. Ei se Shakespearen aikainen näytelmäkirjailija – vaikka kyllä Neeson senkin hanskaisi – vaan legendaarinen yksityisetsivä Philip Marlowe.