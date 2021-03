Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Lumi työllisti Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitosta poikkeuksellisen paljon viime viikon lopulla. Torstain jälkeen kattojen lumikuormiin liittyviä tehtäviä on ollut viisi, kertoo palomestari Ville Mikkola.

– Nämä ovat tosi harvinaisia tehtäviä, mutta nyt on ollut sellaiset säät, että näitä voi tulla lisääkin, Mikkola sanoo.

Viime viikon torstaina Pietarsaaressa lumikuorman alla sortui puukatos. Katoksen alle loukkuun jäänyt henkilö loukkaantui lievästi. Perjantaina Kruunupyyssä sortui osa suuren teollisuushallin katosta. Yksi henkilö loukkaantui onnettomuudessa lievästi.

Parissa tapauksessa on ollut kyse lumen painon alla notkahtaneesta savupiipusta. Sunnuntaina puolestaan pelastuslaitos sai hälytyksen mahdollisesta sortumavaarasta Kannuksen lentokentällä.

Sortumisvaarassa eivät ole asuintalojen katot, mutta lumi voi pudotessaan esimerkiksi repiä irti lumiesteitä tai rikkoa terassirakenteita. Mikkola muistuttaa myös putoavan lumen vaaroista ihmishengelle. Kattojen lumikuorma on tällä hetkellä noin 100 kilogrammaa per kuutiometri, paikoin mahdollisesti enemmänkin.

– Tuollaiset lumimäärät ovat vaarallisia jos ne pääsevät putoamaan päälle, Mikkola sanoo.

Kiinteistön omistaja on vastuussa siitä, ettei lumi aiheuta vaaraa kenellekään. Clas-Olav Slotte

Kiinteistön omistajan vastuulla on seurata katon lumikuormaa sekä kantavien rakenteiden kuntoa, sekä ryhtyä tarvittaessa toimenpiteisiin. Katto tai sillä lepäävä lumi ei saa aiheuttaa vaaraa kiinteistön omistajalle tai ulkopuolisille.

Facebookissa Puskaradio Kokkola -ryhmässä on keskusteltu erityisesti Kokkolan vanhankaupungin talojen katoilla väijyvistä lumimääristä. Monista vanhankaupungin taloista puuttuu lumiesteet, koska museovirasto on kieltänyt niiden asentamisen.

– Jos katto ja lumet aiheuttavat olennaista vaaraa, kiinteistön omistajan on siitä varoitettava esimerkiksi lippusiimoin, Mikkola ohjeistaa.

Aina varoalueen rajaaminen ei ole mahdollista. Tämä on esimerkiksi tällä hetkellä tilanne Neristanissa, jossa putoamisvaaraa on molemmilla puolilla kapeita katuja. Julkisivun puolelta pudotessaan, lumi rysähtää pitkälle, jopa tien keskikohtaan saakka. Koko katua ei voida kuitenkaan putoamisvaaran vuoksi sulkea.

Tällaisissa tapauksissa lumenpudotus on paras hoitaa hallitusti, ennen kuin onnettomuuksia pääsee sattumaan. Työhön kannattaa palkata ammattilainen.

Monelle tulee ikävänä yllätyksenä, että vakuutus ei pääsääntöisesti korvaa lumen tai jään aiheuttamia vaurioita. Lumen painon alla romahtanutta kattoa tai esimerkiksi pudonneen lumen rikkomaa lumiestettä, kaidetta tai ränniä ei vakuutus korvaa.

Perusteena on, että lumentulo on jokavuotinen ilmiö, eikä vahingon syy ole siten ennalta arvaamaton. Lumen ja jään aiheuttamien vahinkojen korvaamista harkitaan usein vain silloin, mikäli omistaja on tehnyt kaikkensa niiden estämiseksi.

Pääsääntöisesti vastuussa on aina kiinteistön omistaja. Kiinteistön omistaja siis maksaa, jos lunta tai jäätä putoaa auton tai ohikulkijan päälle.