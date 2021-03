Lukijan mielipide: Eikö Kokkola kilpaile Vaasan kanssa akkutehdashankkeista?

Lueskelin Ilkka-Pohjalaisen lauantain 27.2.2021 lehteä, missä oli laaja artikkeli Vaasan kaupungin ja Mustasaaren kolmesta akkutehdashankkeesta. Vaasa haluaa kaupunginjohtaja Häyryn mukaan kolmessa eri vaiheessa: prekursori-, katodiaktiivimateriaali- ja akkukennotehtaat.

Minusta Kokkolassa Keliberin ja Umicoren toimesta tullaan jo tulevaisuudessa tekemään prekursori- (muokkaus-) tuotantoa litiumin ja koboltin suhteen. Se tiedetään, että Hamina on nyt ilmeisesti saamassa kiinalaisomisteisen akkutehtaan.

Se, miksi tartuin kynään tässä asiassa on se, että tuntuu Kokkolan kaupunki olevan melko passiivinen muihin akkutehdasmahdollisuuksiin kuin kiinalaisomisteisen Keliberin litiumhydroksiditehtaan tuloon Ykspihlajan tehdasalueelle. Eikö haluta kilpailla Vaasan kanssa näistä tehdashankkeista? Miksi? Meillähän on Pohjois-Euroopan suurin epäorgaanisen teollisuuden keskittymä eli infraa ja osaamista löytyy. Sekin vielä, että elinkeinoministeri Lintilä on hehkuttanut Vaasan puolesta, ei Kokkolan.

Meillä löytyy jo Keliberin myötä litiumtuotantoa ja Umicorilta kobolttia. Tehdasaluettahan löytyy Santahaan alueelta nykyisen tehdasalueen lisäksi. Ymmärrän, että pääsyy tehdassijoituksiin löytyy rahoituksesta. Tuntuu, että vain kiinalaiset sijoittajat haistavat businessmahdollisuudet. Suomen rahoitusmarkkinat tuntuvat vähäisiltä. Valtiokin pelkää Talvivaaran ja Sorsan Salora-hankkeiden tapaisia investointeja, jotka sitten konkurssien kautta tulevat veronmaksajien syliin. Siitä huolimatta yrittää tulee riskeistä huolimatta, muuten ei saada teollistamista aikaan.

Suomen Malminjalostus lienee valtion puolesta se toimija, jonka toimesta sitten valtio tavallaan ottaa kantaa sijoituspaikkoihin. Ilkka-Pohjalaisen artikkelin mukaan Suomen Malminjalostuksen Hietanen kehuu Vaasaa sijoituspaikkana? Tosin viime kädessä rahoittajat ratkaisevat, saammeko akkutehtaita lisää Kokkolaan. Kuinka aktiivista Kokkolan kaupungin rooli nyt on? Näyttää hiljaiselta kuten Keskipohjanmaa-lehdessäkin.