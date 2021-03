Ensi viikolla alkava sulkutila näkyy Pohjois-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla, ei muutoksia luvassa Keski-Pohjanmaalle – Katso tästä kunkin alueen suositukset ja rajoitukset

Maan hallitus totesi maanantaina poikkeusolot. Tähän juttuun on koottu, mitkä asiat muuttuvat ja millaisella aikataululla. Muutokset pohjautuvat hallituksen viime viikolla esittämiin koronalinjauksiin.

Ensi viikon maanantaina eli 8.3. Suomessa aloitetaan kolmen viikon sulkutila. Kaikki seuraavaksi lueteltavat sulkutilan aikaiset muutokset koskevat ainoastaan leviämis- ja kiihtymisvaiheen alueita – eivät perustason alueita.

Sulkutilan ajaksi siirrytään etäopetukseen toisella asteella ja perusopetuksen yläluokilla. Tätä nuoremmat koululaiset pysyvät lähiopetuksessa. Yli 12-vuotiaiden ryhmäharrastustoiminta keskeytetään.

Kolmas sulkutilaan liittyvä muutos on ravintolasulku, jota koskeva esitys menee vielä eduskuntaan. Sulun aikana ainoastaan ruoan myyminen mukaan on sallittua. Henkilöstöravintolat ja vanhainkotien lounasravintolat pidetään auki, eli sulku on samantyyppinen kuin viime keväänä.

Nämä kolme sulkutilaan liittyvää muutosta koskevat Keskipohjanmaan levikkialueen maakunnista Pohjois-Pohjanmaata ja Pohjanmaata. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on epidemian kiihtymisvaiheessa, Vaasan sairaanhoitopiiri puolestaan epidemian leviämisvaiheessa.

Keski-Pohjanmaalle sulkutilan aikaiset muutokset eivät ulotu. Keski-Pohjanmaalla ollaan koronaviruksen perustasolla.

Sairaanhoitopiirikohtaiset rajoitukset löytyvät kunkin sairaanhoitopiirin verkkosivuilta. Keski-Pohjanmaata koskevat rajoitukset ja suositukset on koottu osoitteeseen korona.soite.fi/suositukset/. Pohjois-Pohjanmaalla voimassa olevat suositukset ja rajoitukset löytyvät osoitteesta oyskorona.fi/. Pohjanmaata koskevat rajoitukset ovat osoitteessa www.vaasankeskussairaala.fi/potilaille/ajankohtaista/koronavirus-covid-19.