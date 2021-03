Lukijan mielipide: Ikäihmisten rokotukset takkuavat Soitessa

Helmikuun aikana alkaneet 80- ja yli 80-vuotiaiden koronarokotukset takkuavat pahasti. Kolmena tiistaina tuntemani vanhukset ovat soittaneet itselleen ja puolisolleen aikaa klo 12:sta alkaen monta tuntia ja tuloksena se, ettei aikoja ole.

Useimmilla näistä vanhuksista ei ole pankkitunnuksia, ja siksi puhelin on ainut keino ottaa yhteyttä. Voi vain kuvitella, miten stressaavalta tuntitolkulla soittaminen voi tuntua ja vielä ilman tulosta! Soiten nettisivuilla tiedotetaan, että omainen tai sukulainen voi varata vanhukselle ajan omilla pankkitunnuksillaan, jos vanhus tekee siihen valtuutuksen. Valtakirjamalli löytyy sivulta, mutta ohje nimenomaan rokotukseen liittyen jää epäselväksi. Lisäksi valtakirja pitää vielä postittaa, joten aikaa palaa ja edelleen on epävarmaa, onnistuuko rokoteajan varaus muilla pankkitunnuksilla.

Lisäksi on hyvin ristiriitaista, että jotkut 80-vuotiaat ovat saaneet postitse kutsun koronarokotukseen ja toiset tuskailevat ajan saannin kanssa. Huolestuttavaa on se, että vanhuksille on annettu rokotusaikoja yli 70 km:n päähän kotipaikkakunnaltaan Toholammilta Kokkolaan ja Teerijärvelle, vaikka yleisessä tiedotteessa rokotuspaikkana pitäisi olla Toholammin seurakuntakoti. Jotkut vanhukset ovat menneet rokotuspaikalle ja pyytäneet, että heidän nimensä kirjattaisiin ylös, ettei tarvitsisi taas alkaa odottaa tiistaita kuin lottovoittoa eli pääsyä rokotukseen.

Olen todella huolissani tästä tilanteesta, jossa vanhukset ovat kovin epätasa-arvoisessa asemassa niihin, joilla tai joiden omaisilla on mahdollisuus varata aika netissä jolloin on huomattavasti helpompi saada rokotusaika. Ymmärrän, että syy tähän huonoon tilanteeseen on rokotteiden vähäinen määrä, mutta eikö kaiken järjen mukaan näiden ikäihmisten pitäisi päästä rokotuksiin huomattavasti vähemmällä vaivalla?