Kokkolassa sijaitseva Länsipuiston koulu lakkautetaan – Kun siirtymä toteutuu, yläkoululaisten uusia osoitteita ovat Isokylän ja Kiviniityn koulut

Kokkolan kaupunginhallitus päätti maanantaina sivistyslautakunnan esityksen ja valtuuston periaatepäätöksen mukaisesti Länsipuiston koulun lakkauttamisesta. Koulun toiminta päättyy 31.7.2021.

Yläkoululaiset siirtyvät Länsipuiston koulusta Kiviniityn ja Isokylän kouluihin. Siirtymä tosin saa odottaa siihen asti, että Isokylän koulun laajennus valmistuu. Tätä ennen Länsipuiston yläkoululaiset ja Isokylän 7. luokkien oppilaat opiskelevat Länsipuiston koulussa. Muutto uusiin tiloihin pois Länsipuiston koulusta tapahtuu aikaisintaan vuodenvaihteessa.

Kokkolan suomalaisen lukion syksyllä 2021 aloittavien 1. vuoden lukio-opiskelijoiden opinnot järjestetään Länsipuiston koulussa. Kiviniityn koulukiinteistössä lukio-opintojaan jatkavat ne Kokkolan suomalaisen lukion 2.–4. vuoden opiskelijat, jotka ovat aiemminkin opiskelleet Kiviniityssä. Näin toimitaan siihen saakka, kunnes yläkoulun oppilaat pääsevät siirtymään Länsipuiston koulusta Isokylän koulun laajennettuihin tiloihin.

Länsipuiston koulun lakkauttaminen liittyy Kokkolan kouluverkkojärjestelyihin. Niiden avulla pyritään saamaan Kokkolan suomalaisen lukion toimipaikat saman katon alle. Kyseisen oppilaitoksen koulurakennuksena toimisi Länsipuiston koulu.

Kokkolan kaupungin verkkosivujen mukaan Länsipuiston koulussa on 357 yläkoululaista. Opettajia yläkoulussa on 31. Yläkoulu toimii Kokkolan suomalaisen lukion yhteislyseon toimipaikan kanssa samassa rakennuksessa, mikä tarkoittaa sitä, että rakennuksessa on yli 800 oppilasta.

