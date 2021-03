Ylivieskalaisen maitotilan hiilijalanjälki valtakunnallisen vertailun huippuluokkaa, tuottajan mielestä ytimessä on onnellinen lehmä – "Me teititellään lehmiä, ja kaikilla on nimet. Jos lehmä sairastuu, hoidon hintaa ei koskaan lasketa."



Marko Sorviston mielestä hiilijalanjälkeä pienentävät toimet, jotka ovat muutenkin taloudellisesti järkeviä. Anne Mattila

Mikael Wentjärvi on juuri puhdistanut Kokkolan Sokojalla sijaitsevan navetan katon aurinkopaneelit lumesta. Kevättä kohti ne alkavat tuottaa taas energiaa.