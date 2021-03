Lukijan mielipide: Ajanvarausjärjestelmä ja rokotusinformaatio vähintäänkin sekavia

Arpajaisilta ja arpajaisvoiton odottelulta tämä ajanvaraussysteemi Korona-rokotteen osalta nyt pahasti vaikuttaa ainakin riskiryhmään kuuluvan puolison näkökulmasta.

Koronatyöryhmän viestintä tautitilanteeseen liittyen sen sijaan on ollut kiitettävää ja tästä pitää erityisesti kiittää infektiolääkäri Marko Rahkosta, joka on antanut ikään kuin kasvot tälle asialle.

Pohdintoihin rokotuspaikoista ja viime aikoina myös rokotuksiin liittyvän ajanvarauksen kankeudesta ja takkuamisesta emme ole saaneet vastauksia, vaikka asiaa on pohdittu niin lehdessä kuin somessakin.

Ajanvarausjärjestelmä ja siihen liittyvä rokotusinformaatio on vähintäänkin sekava eikä millään muotoa täytä hyvän viestinnän vaatimuksia. Nykyinen viestintä on omiaan lisäämään epävarmuutta ja ehkäpä johtaa myös turhautumisen kautta rokotuksen ottamatta jättämiseen, jos voittoarpa kohdalle osuu.

Miten ajanvarauksesta on onnistuttukin tekemään noin kankea? Syyksi on kerrottu rokotteiden epätasainen saapuminen ja siihen liittyvä epävarmuus.

Vertailukohdaksi voisi ottaa yksityissektorin käytännön, jossa tiettyihin ikäryhmiin kuuluvat naiset kutsutaan mammografiatutkimukseen. Postiluukusta kolahtaa kutsu tutkimukseen ja mikäli aika ei sinulle sovi, niin perut tai muutat sen.

Korona-rokotuksiin ajanvarauksen voisi ainakin pienemmissä kunnissa hoitaa samalla periaatteella, mutta siten että rokotusaika annettaisiin puhelimessa.

Kun Soitesta löytyy resurssia toimimattoman ajanvarausjärjestelmän pyörittämiseen, mahtaa löytyä myös resurssia, joka mahdollistaa puhelinkontaktin niille muutamalle halsualaiselle, joille voitaisiin seuraavalle viikolle rokotusaika tarjota. Puhelun yhteydessä ajanvaraaja saisi myös heti tietää, pystyykö asiakas tarjotun ajan käyttämään vai tarjotaanko sitä listassa seuraavaksi olevalle. Tätä toimintamallia voitaisiin ensisijaisesti hyödyntää nyt, kun on tärkeää saada rokotetuksi ikäihmiset ja riskiryhmiin kuuluvat.

Halsualaisena rohkenen epäillä, että kerran viikossa ajanvarauksella kuntaan järjestetty sairaanhoitajan aamuvastaanotto tai täällä myös ajanvarauksella toimiva senioreiden terveyspiste ei pystyisi rokotuksia hoitamaan vastaanottoaikansa puitteissa. Oletan, että näissä pisteissä työskentelevillä henkilöillä on voimassa olevat rokotusluvat ja osaaminen rokottamiseen. Luonnollisesti tässä poikkeustilanteessa kiireetön vastaanottotoiminta odottaa aikaa parempaa.

Ymmärrän ”asiakas keskiöön” ajatuksen siten, että palvelujen suunnittelussa huomioidaan alueen väestörakenne ja liikenneyhteydet. On suorastaan hölmöläisen hommaa, että kotona asuvat ikäihmiset joutuvat matkustamaan kymmeniä kilometrejä rokotuspaikalle, kun tänne töihin tuleva rokottaja voi yhtä hyvin tuoda rokotteet tullessaan. Rokotteiden kuljettaminen vaatimusten mukaisesti ei liene yhtään sen vaikeampaa täällä kuin se on muuallakaan syrjäseutujen kunnissa. Terveydenhoitajataustaisena henkilönä tiedän, että rokotuskapasiteetista homman onnistuminen ei riipu, sillä tunnissa rokottaa useita asiakkaita. Seuraavan viikon muutaman rokotusajan tarjoaminen ei myöskään ole aikaa vievä toiminto, jos fokuksena on vain rokoteajan tarjoaminen. Nettiajanvaraus tulisi ottaa tehokäyttöön siinä vaiheessa, kun rokotteita oikeasti on saatavilla.

Asiakas keskiöön – on se mitä tässäkin tilanteessa odotan!

Tarja Åvist

Halsua