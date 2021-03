Kunnanvaltuutettu Markus Kattilakosken (kok.) vastine Evijärveä koskevaan kuntavaalisarjan juttuun "Vedestä kohinaa kylliksi"

Keskipohjanmaa -lehdessä julkaistiin maanantaina 1.3. toimittaja Kristian Sundqvistin tekemä kuntavaaliaiheinen kokosivun juttu. Samainen teksti oli nettiversiona lauantaina 27.3. Jutussa oli keskitytty Evijärveen, haastateltavina olivat kunnanhallituksen puheenjohtaja Jari Anttikoski (kesk.) sekä valtuuston puheenjohtaja Juha Alkio (kesk.).

Jari Anttikoski toi esille oman versionsa Evijärven pinnan tasosta viime vuonna käytyyn keskusteluun. Jostakin syystä hänellä oli suuri tarve nimetä syyllisiä. Pinnan tason osalta Anttikoski nimesi syylliseksi Etelä-Pohjanmaan ely-keskuksen ja asiasta käydystä keskustelusta hän syyllisti Evijärven Kokoomuksen ja Evijärven SDP:n valtuutetut.

Muun muassa näin latasi Jari Anttikoski maakuntalehdessä: "Siinähän saatiin riitelemään kaksi osapuolta eli maanviljelijät ja järven vapaa-ajankäyttäjät. Oma näkemykseni on, että ely-keskus siinä on virheen tehnyt pitämällä vedenpintaa aiemmin 10 cm ylikorkealla. Siinä on myös rikottu vesilakia ylittämällä tavoitevyöhykkeen lukemat". Näin kertoo siis kunnanhallituksen puheenjohtaja Jari Anttikoski.

Aika kovia väittämiä. Olisikin mielenkiintoista kuulla mihin vesilain pykälään Jari Anttikoski viittaa. Asiasta ovat lukijoiden lisäksi todennäköisesti kiinnostuneita myös ely:n virkamiehet.

Jari Anttikoski puhuu myös riitelystä. Ylivoimaisesti suurin osa viljelijöistä on suhtautunut myönteisesti vedenpinnan nostoasiaan. Vain hyvin, hyvin pieni osa viljelijöistä on "riidellyt". Heidän nokkamiehenään on toiminut viljelijä, kunnanhallituksen puheenjohtaja Jari Anttikoski.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Tiedoksi toimitukselle: Evjärvellä on muidenkin puolueiden kunnanvaltuutettuja, jotka mielellään antavat oman näköisiä lausuntojaan koko sivun vaaliteemalehdessä. Tietenkin samanlaisilla ehdoilla kuin kaksi yllä mainittua puheenjohtajaa.

Markus Kattilakoski,

kunnanvaltuutettu (kok.),

Evijärvi

Lue myös:

Vedestä kohinaa kylliksi: Evijärven valtuustokaudella väiteltiin pinnankorkeudesta – monien mielestä liikaakin