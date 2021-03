Suojasää teki tehtävänsä: Merijäät petollisessa kunnossa Kokkolassa – "Yöllä voi olla pakkasta, joten aamulla jäätilanne voi näyttää paremmalta kuin se onkaan"

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

– Ei ole kauhean hyvä tilanne meren jäällä liikkumisen suhteen.

Näin arvioi Mika Ahola Kokkolan merivartioasemalta merijäiden tämänhetkistä kuntoa. Olkoonkin, että Kokkolassa merijään paksuus vaihtelee karkeasti arvioituna 15 senttimetristä 30 senttimetriin. Vertailun vuoksi todettakoon, että viiden senttimetrin paksuinen teräsjää riittää tyypillisesti kannattelemaan sen päällä kävelevän kulkijan.

Lämmin sää on sulattanut lunta, joten jään päällä – tietysti myös alla – on paikoitellen runsaasti vettä. Tämä ei tee hyvää jään kantavuudelle.

– Yöllä voi olla pakkasta, joten aamulla jäätilanne voi näyttää paremmalta kuin se onkaan, Ahola lisää.

Jääalueella liikkuminen ei siis ole suositeltavaa. Jos meren jäälle kuitenkin menee, Aholan mukaan paikallistuntemusta ei voi liiaksi korostaa. Siis esimerkiksi sitä, missä ovat virtauspaikat. Niiden tuntumassa riskit kasvavat.

– Jos on välttämättömyys lähteä jäälle, varusteiden on ehdottomasti oltava kunnossa. Lisäksi olisi hyvä ilmoittaa, milloin on menossa, mihin on lähdössä ja mistä. Naskalit mukaan, kännykkä vesitiiviisti pakattuna, mielellään vaatteet mukana vesitiiviisti repussa, Ahola luettelee.

Jään päällä oleva lumi on sulanut viime päivinä, jolloin jää on päässyt vettymään. Tämä heikentää kantavuutta. Clas-Olav Slotte

Entä miten pitäisi toimia, jos jää pettää alta?

– Ensimmäisenä pitäisi pyrkiä rauhoittamaan itsensä; yrittää saada paniikki pois. Jos naskalit ovat kaulassa, niillä olisi hyvä pyrkiä samaan suuntaan, josta on tullut. Jos naskaleilla saa vedettyä itsensä jäälle, sitten tulisi kieriä paluusuuntaan riittävän pitkästi, Ahola opastaa.