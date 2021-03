Viikon viiniarvio: Tyyriimpää punaviinilaatua Italiasta

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Viiniarvio

Borgogno Barbera d'Alba 2019, Italia, 18,99 €.

Maailmassa on niin paljon viinialueita, ettei kaikkia ehdi tässä elämässä tutkia läpi ja maistella niiden tuotteita perusteellisesti. Jopa Euroopan sisällä on plänttejä, jotka ovat jääneet huonolle huomiolle. Italian pohjoisosan Piemonte on minulla yksi sellainen ja syystä, alueen punaviinit ovat kalliita ja hitaasti kypsyviä. Ei Borgogno Barbera d’Alba ole myöskään ihan halpa, mutta kuitenkin valmis juotavaksi nyt.

Sen tuoksu on vahva, mustaherukkaa, kypsähköä hapankirsikkaa, jopa hieman pippurisuutta. Tuoksu aukeaa paremmin kun viini ehtii olla hetken lasissa rauhassa. Sitten kunnon pyöräytykset ja nenä lasiin, kyllä aromeja Barbera-rypäleessä on.

Runsas kirsikkaisuus on maun hallitsevin piirre, mutta on siinä muutakin. Mustaherukkaa, tammisuutta, lievää mokkaisuutta ja vaniljaa. Hapokkuus on vielä runsasta, mutta se lievenee ruuan avulla. Meillä kokeiltiin kermaista kana-pekonipastaa ja sen lisäksi myös tomaattipohjaiset ruuat toimisivat. Varsinkin jälkimaku paranee. Kokeilun vuoksi voi ottaa kaupasta tämän lisäksi myös halvemman Barberan kympillä ja sitten vertailla kannattaako maksaa enemmän. Toki tämä on hyvä viini, tykkään kuitenkin.