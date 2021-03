Keskipohjanmaan TV-viikon valinta: Nuortensarja ei laske rimaa

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

★ ★ ★ ★

Puls.Ohjaus Mette Føns, 2020Yle Areena

Pandemia ja ilmastokriisi kyllä muistuttavat olemassaolostaan, jos alamme itsekeskeisesti kuvitella, että ihmissuhteet ovat ainoa tärkeä asia maan päällä. Jarkko Lahden haastattelusta (KP 27.2.) kävi silti ilmi, että näyttelijöiden työ ihmissuhteista kertovissa tarinoissa auttaa terveydenhuoltohenkilökuntaakin jaksamaan. En ihmettelisi, jos Pulsin tapainen huolella tehty sarja lohduttaisi myös vaikeaa korona-aikaa eläviä nuoria. On tärkeätä tulla nähdyksi taiteentekemisen aiheena ja viihteen kohteena.

Ihmissuhteet ovat monimutkaisia ja niistä saa draaman sytykettä. Mike Figgis on tehnyt kirjan 36 Dramatic Situations sekä siihen liittyvät kortit. Brittiohjaaja kehitteli oppaansa Ranskassa 1800-luvun puolivälissä teatteria varten keksitystä ideapankista 36:lle dramaattiselle tilanteelle. Kiihkeässä tanskalaisessa nuortensarjassa Puls on pääosassa kolme tyttöä ja neljä poikaa. Laskin Figgisin korteista, että tälläkin kokoonpanolla syntyy yhdeksäntoista juonikuviota. Pienessä lähiössä Kööpenhaminen liepeillä Samirilla, Tennalla, Annalla, Bastianilla, Sophialla, Erikillä ja Adamilla on kaikilla omat salaisuutensa. Ystävyys, rakkaus, mustasukkaisuus, pelko ja kosto kohottavat henkilöhahmojen pulssia.

Mette Føns, itse Tanskan kuninkaallisen teatterin näyttelijä, luottaa nuoriin ohjattaviinsa ja antaa heille tilaa sekä näytön paikkoja. Nuoresta Albert Rudbeck Lindhardtista kuullaan vielä. Tyttö- ja poikaystävän välillä häilyvä Bastian on jo alussa yhtä avohaavaa. Silti näyttelijä kehittää hahmoon hämmästyttävän, värisevän intensiteetin läpi koko kahdeksantoista minijakson. Harakanpesähiukset, muodikas bed head, ilmentävät nekin Bastianin piinattua sisäisyyttä. Lindhardtilla on pieni, tärkeä sivuosa Tanskan Oscar-tyrkyssä Yhdet vielä. Sattumalta se tuskin näyttelijälle lankesi. Tämä sarja saattoi toimia käyntikorttina. Pulsin Bastian on Vinterbergin elokuvan Sebastian.