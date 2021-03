Hannu Björkbackan TV-viikon kommentti: Nuoriso – tuo kaikista vaikein kohderyhmä

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Muut Pohjoismaat osaavat nuortensarjojen teon. Norjalainen Skam oli vedenjakaja. Ruotsissa, Tanskassa ja Islannissakin tehdään hyvää työtä. Meillä tarjonta on hatusta vedettyä HasBeenia tai Kullannuppuja, joiden nuorisokäsitys herättää myötähäpeää. Sekasin-sarjassa sentään onnistuttiin.

Muualla on pitempi filmikulttuuri ja esikuvina Ingmar Bergman ja Garbo. Somekeskustelussa Filmikamarin Tero Koistinen tviittasi, että Tanskassa ja Ruotsissa on suuntauduttu maailman markkinoille jo yli sata vuotta. Se vaikuttaa siihen, keille kaikille elokuvia rohkeasti tehdään.

Kun on näyttöjä osaamisesta, on itseluottamukselle hyvä rakentaa. Ei tarvitse vilkuilla sivuille, vaan pelata omaa peliään. Meillä nuorta yleisöä pidetään vähempiarvoisena. Muualla ymmärretään, että uuden polven kasvatus on tärkein asia, televisiossakin.